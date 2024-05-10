母親節改送「花不完的紅包」 集保統計：媽媽最愛00878

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本周末就是母親節了，除了吃飯、送花、切蛋糕外，必定還得包一個大紅包，感謝母親的養育之恩。法人建議，投資人今年可以換個花樣，改送高股息ETF這種「花不完的紅包」，例如本月有39檔ETF將除息，包含配息創新高的國泰永續高股息（00878）、復華富時高息低波（00731）等。不僅能讓媽媽每季領息，享受零用錢源源不絕的快樂，市值還會向上成長，紅包越來越大包。

其中，00878股價再創歷史新高，今（5／10）股價衝破23元，收在23.12元，單日漲幅高達1.27％，不僅大幅領先其他高股息ETF，也贏過台股大盤0.72％的漲幅，讓125萬股民歡呼「配息、價差都賺到」！

全台最多人投資的ETF國泰永續高股息（00878），本季驚喜公布每單位配息0.51元，比上季的0.4元還高出近三成，換算年化配息率破9％，大幅超越市場期待，讓百萬股民拍手叫好。

法人表示，送禮得送到心坎裡，00878是媽媽最愛的投資標的第一名，拿來送禮再適合不過。據集保統計，2023年家庭主婦持有庫存最多的就是國泰永續高股息（00878），其次才是台積電、中鋼、元大高股息（0056）、鴻海等熱門持股，建議在16日前買進，媽媽就能領到00878史上最高配息。