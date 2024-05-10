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15：45台灣東部海域規模5.8地震！最大震度4級 全台有感

據中央氣象署地震測報中心資料，15時45分花蓮縣近海發生芮氏規模5.8地震，震央在花蓮縣政府東北方32.8公里處，深度10公里，屬於極淺層地震。圖／氣象署提供
據中央氣象署地震測報中心資料，15時45分花蓮縣近海發生芮氏規模5.8地震，震央在花蓮縣政府東北方32.8公里處，深度10公里，屬於極淺層地震。圖／氣象署提供

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據中央氣象署地震測報中心資料，15時45分花蓮縣近海發生芮氏規模5.8地震，震央在花蓮縣政府東北方32.8公里處，深度10公里，屬於極淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為4級，出現在花蓮縣和平、宜蘭縣澳花。

根據氣象署測報資料，震度4級地區為花蓮縣、宜蘭縣，震度3級地區為南投縣、台中市、新北市，震度2級地區為桃園市、新竹縣、苗栗縣、台北市、基隆市、台東縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、新竹市、嘉義市、台南市，震度1級地區為高雄市、屏東縣。

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