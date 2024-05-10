InnoVEX 2024國際新創雲集 綠色科技、AI、永續成為全球趨勢

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亞洲指標新創展會 InnoVEX 主辦單位之一台北市電腦公會（TCA）表示，InnoVEX 2024可說是國際新創雲集，今（2024）年展覽共吸引超過30國近400家新創參加，包括澳洲、比利時、巴西、歐洲復興開發銀行（EBRD）、法國、印尼、印度、日本等國家在InnoVEX展中開設國家主題館，工研院、經濟部中小及新創企業署、陽明交大、Garage+等新創加速器與育成中心等主題館，亦有邀請多家國際新創團隊與公司來台參展。

中企署主題館：科技助力綠色生態，創新引領永續發展

TCA表示，今年經濟部中小及新創企業署主題館以綠色科技、AI等主題為主，邀請國內外優秀新創團隊參展，展示尖端技術和創新解決方案，為綠色經濟發展注入新動力及永續能量。

在主題館當中特色國外新創團隊，所提出的科技創新可說是包羅萬象，涵蓋各類領域。來自德國的QuantumDiamonds GmbH（QD）新創團隊，成立於2022年，建立可量產化的量子鑽石奈米感測技術，為半導體製造、生物技術和化學等各類領域的量測，提供更精細的解析力，並且透過自行設計製造儀器的方式，提供實現對磁場的非破壞性、奈米尺度的量測能力，廣泛應用於各個行業，包括半導體製造和醫學診斷。

來自泰國的Plant Origin食物公司專注於開發替代蛋白，利用從稻米生產副產品中提取的水解米糠蛋白，降低對於動物性蛋白產品的需求，同時減少自然資源的浪費與消耗。Plant Origin的第一款產品Exx是一種植物蛋替代品。

來自智利的Innspatial 提供AI監控地上資產的應用服務，團隊中有多種學術專業人士，並且在另外四個國家如南美和歐洲設有銷售代理商。最受歡迎的Birdspatial服務利用AI技術，解決全球的鳥類死亡問題。

來自波蘭的SEEDiA 提供綠色城市解決方案，包括太陽能供電的長椅、資訊亭和公車站。並推出了世界上第一個自主太陽能充電的電動自行車租賃站，為飯店、辦公大樓、購物中心和公共設施提供服務。這項創新服務提供安全停車和充電。SEEDiA 使用預測天氣專利系統來優化電力管理，確保其設施全年無間斷運行。SEEDiA幫助生態友善城市的發展，已經在25個國家中陸續導入。

來自馬來西亞的Alphaswift Industries致力於開發先進的無人駕駛飛行技術，利用無人機快速而安全地運送人和物品，並連接社區，為未來的運輸系統帶來了新的可能性。

來自香港的BSF Innovation憑藉創新的黑水虻養殖技術，致力於減少碳排放並促進循環經濟。他們將黑水虻用於轉化農工業廢棄物，並將其轉化為綠色建築材料，獨特的配方結合了食物廢棄物纖維和黑水虻，還能夠有效地減少甲醛，為環境保護和建築行業帶來健康又環保的解決方案。

來自哥倫比亞的Crystalcol Industry，設計和製造可持續使用的解決方案，如太陽能光電玻璃，他們使用太陽能板、回收材料和可持續的製造技術，協助打造未來的城市。

來自泰國的CannaFlower公司開發BetterFly的黑水虻生物反應器，將廚餘等廢棄物轉化為蛋白質、肥料和綠色溫室氣體，推動循環廢物管理、抗災食品生產，進而開發循環經濟的未來生意。

來自捷克的ARBO Technologies提供SaaS解決方案，讓樹木專家可以快速有效地評估城市內樹木狀況，同時蒐集數據，為城市綠化和環保工作提供技術支援。

來自香港的ZenxTag Technology，提供智慧食品品質標籤技術，協助食品行業提高安全和品質控制，減少食品浪費，提供食品行業可持續發展解決方案。

澳洲新南威爾斯州主題館：以科技創新應用開發新創商機 協助台商串聯澳洲科技創新生態圈

澳洲新南威爾斯州貿易暨投資處表示，新南威爾斯州擁有澳洲最多的人口與最強的經濟動能，並提供穩定且安全的經濟和政治環境。鄰近亞洲，並擁有世界一流的研究與創新的科學產業。雪梨是澳洲最大的城市和金融中心，擁有充滿活力的文化、熠熠生輝的港口和就業機會，吸引國際人才不斷湧入。澳洲新南威爾斯州貿易暨投資處是新南威爾斯州政府在台灣的官方辦事處，成立宗旨為促進台灣與澳洲新州雙邊貿易投資與教育文化之交流。

新南威爾斯州貿易暨投資處協助台灣企業與當地科技創新生態圈、相關政府機構接洽，並提供市場情報、投資機會與支持商業開發案例。也協助介紹合適的投資地點及合作夥伴、並安排實地參訪考察，同時針對澳洲政府相關計畫及審查程序提供相關建議。

新南威爾斯州貿易暨投資處將在６月４日下午４點到５點於InnoVEX Pi Stage辦理「澳洲 新南威爾斯州 科技創新論壇」（Australia NSW Innovation Forum），介紹本次邀請來台展示的各家新創團隊。

以下為今年參與澳洲新南威爾斯州主題館的新創團隊簡介：

Morse Micro 是Fabless晶片設計公司，為物聯網市場開發 Wi-Fi HaLow 解決方案，其覆蓋範圍是傳統 Wi-Fi 技術的 10 倍，並且使用一顆電池就能夠連續運作多年。

MILLIBEAM 是毫米波晶片Fabless公司，致力於開發高性能積體電路和系統，為毫米波無線市場提供節能且經濟高效的無線電網絡。

Parceltools 提供運輸業、郵政業和物流業的行動尺寸測量和數據收集服務，同時也是行動式尺寸與重量計算數據收集設備供應商。

Quantum Brilliance 是一家由風險投資支持的澳洲-德國量子電腦硬體公司，該公司製造由鑽石晶體中氮-空位中心（N-V center）技術所驅動的室溫量子電腦，可以用在量子電腦運算應用。

l InnoVEX官方網站（https://innovex.computex.biz/）。l InnoVEX觀展預先登錄網址（https://innovex.computex.biz/show/Default.aspx）。 海內外買主媒合系統網址（https://show.computex.biz/MatchmakingLogin.aspx）。