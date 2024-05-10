《國際產業》歐洲商會警告 歐企對中投資信心創新低

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在中國的歐盟商會周五指出，將中國列為首要投資目的地的歐洲企業比例，正創下歷史新低；商會並警告說，可能需要數年時間，才能讓人們恢復對中國的投資信心。

中國歐盟商會在最新一期《商業信心調查》中表示，在中國經商的前景也處於20年來最低水準，超過4分之1的受訪企業對當前成長潛力感到悲觀，44%的受訪者對未來前景感到悲觀。

中國經濟正面臨逆風，中國國家主席習近平敦促中國實現「自力更生」，要求官員不顧西方反對，繼續推進以生產為重心、以債務驅動的發展模式，在這種情況下，外國企業似乎不像以前那麼受到歡迎。

中國歐盟商會主席Jens Eskelund說，一些歐洲企業不是將業務孤立起來，就是縮減在中國計畫，因為他們在中國面臨的挑戰，遠超帶來的好處。他說：「儘管中國政府頻繁釋出要改善商業環境的消息，但是我們現在需要看到具體行動，才能恢復投資者信心」。

中國歐盟商會指出，只有13%的歐企說，他們將中國列為首要的投資地。此一比例低於2023年的16%，和2022年的21%，更遠離在2021年的27%。

中國歐盟商會的成員包括巴斯夫(BASF)、馬士基(Maersk)、福斯等。

管理諮詢公司Roland Berger總經理Denis Depoux指出，歐洲企業在中國面臨的不確定性日益增加，主要是由於經濟波動和政策方向不可預測性所造成。

分析人士說，新冠疫情和中國房地產危機，凸顯出中國發展模式的限制。此外，由於中國的投資/消費失衡程度比80年代的日本還要嚴重，中國經濟有可能放緩到讓人感覺衰退的程度。

商會說，有近40%的受訪企業表示，中國的經濟不景氣是他們面臨的最大商業挑戰，其次才是全球經濟放緩，以15%比例居次。商會說，原本計畫繼續在中國的投資，企業正轉而走向更可預測、更可靠、更透明的市場。

而且由於投資決策是週期性的，不會輕易做出，因此不可能在一夕之間扭轉這些決策。