全台唯一0火葬場縣市 彰化縣長曝已有鄉鎮送同意函

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近來彰化市公所提出包含火葬場的藝術生命園區先期規畫案，引發地方討論，彰化縣議員陳銌銌今天在議會定期會表示火葬場的選址應謹慎，並詢問彰化縣長王惠美的看法，王惠美說，目前已有鄉鎮將火葬場的代表會同意函送至彰化縣政府，重大公共建設都會與地方民眾妥善溝通，才能順利推動。

彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，30幾年來縣民都知道有需要建，但只要一有規畫案提出，隨即引發所在地居民強烈反對，彰化市公所近來光是提出包含火葬場的藝術生命園區先期規畫案，即遭所在地居民強烈反對。

縣議員陳銌銌今天在縣議會質詢指出，她贊成彰化縣要蓋火葬場，但選址要相當謹慎，以目前彰化市公所提出將在市立殯儀館後方坡地設置火葬場，她認為相當不適合，因為現有殯儀館的空汙、交通及停車等問題都長年未改善，實在不適合再於該地蓋火葬場。

陳銌銌也希望彰化縣政府不要將興建火葬場一事置身事外，要求彰化縣長王惠美表態、說明。

王惠美說，針對興建火葬場，縣府持續評估，也有數個鄉鎮市正在規畫，目前有一鄉鎮已經把火葬場的代表會同意函送至該府，縣府現在會針對這幾個地方，依法規由各局處就相關的選址辦理審查事宜，原則上，無論任何一個地方的選址，都希望能與地方的民眾溝通說明並達成共識，這樣的話，重大的公共建設，才能順順的按步就班推動。

彰縣府民政處代理處長曾金來指出，全國只有彰化縣沒有火葬場，縣民也都很關注，縣府已編列預算辦理興建火葬場的可行性評估，清查縣內公有地墓地，選出最適宜的地點，未來如有公所有興建意願，縣府會對地方公所提出興辦事業計畫排定審查；至於彰化市公所一案，目前公所還沒有把興辦事業計畫送到縣府。