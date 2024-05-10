臻鼎首季獲利年增94.1％ EPS達1.03元

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臻鼎-KY（4958）今（10）日召開法說會，公佈2024年第一季合併財務報告，營收為新台幣325.10億元，稅後淨利為新台幣14.36億元，歸屬母公司淨利為新台幣9.77億元，每股盈餘為新台幣1.03元，均創下歷年同期次高表現。

臻鼎第一季營收為新台幣325.10億元，年增3.1％，其中電腦消費及車載／伺服器／基地台實現雙位數年增，IC載板則是三位數年增並創下單季歷史新高。在產品組合調整與內部效率改善之下，第一季毛利率為16.4％，較去年同期上升0.3個百分點。稅後淨利年增66.4％，歸屬母公司淨利年增94.1％，每股盈餘來到新台幣1.03元。

董事長沈慶芳表示，臻鼎看好未來幾年公司在伺服器及車載營收皆將雙位數增長。AI 伺服器產品自2023 年開始貢獻營收，2024 年持續擴大客戶份額；車載方面，包含ADAS雷達、Domain域控板、及動力電池相關產品公司皆有佈局。整體而言，今年在產品結構持續調整之下預期將溫和成長，明年將加速成長。

此外，臻鼎的IC載板業務亦已進入快速成長階段，第一季相關營收創下單季新高。其中BT載板產能利用率達逾80％，單季已獲利，ABF亦在去年低基期上大幅年增，營收與產能利用率可望逐季走高。公司仍目標2023-2027 營收複合成長率＞50％，並於 2030 年成為全球IC載板前五大供應商之一。

在行動通訊與電腦消費領域，臻鼎不僅在折疊手機方面已配合多家客戶出貨，在AI手機與AI PC方面亦積極與客戶合作開發新品，佈局相當完整。未來細線路、高層數的高階PCB板需求持續看增，有助於臻鼎進一步擴大產業領導優勢。

展望未來，臻鼎仍相當看好PCB產業中長期發展趨勢，並持續投入研發與資本支出。