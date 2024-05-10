十銓科技 創新推出 TEAMGROUP Model T USB 3.2 Gen 1 隨身碟

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十銓科技推出專為支援 USB 行車紀錄的電動汽車所設計的行車紀錄輕巧夥伴 ─ TEAMGROUP Model T USB 3.2 Gen 1 隨身碟，以創新產品力，結合生活新趨勢，可讓使用者安銓駕駛無憂愁。

TEAMGROUP Model T USB 3.2 Gen 1 隨身碟主打電動汽車行車紀錄儲存方案，相容於 Tesla Model 3 ／ Y ／ S ／ X 等車型，規格支援 USB 3.2 Gen 1 速度介面，最大容量為 512GB，是款專為哨兵模式及保存行車畫面所精心打造，滿足格式化再繼續寫入檔案，以穩定耐用的效能確保影像持續錄製，安心啟用哨兵模式，保存關鍵時刻畫面可達 10 分鐘，搭配行車畫面紀錄完全提升行車安全性。

鎳黑質感外型又輕巧適中的尺寸，結合流線人體工學設計不影響置物空間，搭載 Type-A 連接埠即可啟用錄製，讓車主輕鬆儲存行車紀錄與影音檔案，質感外型與電動車內裝完美搭配，是款可安穩耐用的鋅儲存。

TEAMGROUP Model T USB 3.2 Gen 1 隨身碟採用 COB (Chip On Board) 的封裝技術，具備防水、防塵及防震的功能，同時具備產品終身保固，提供資料完善的全方位防護。