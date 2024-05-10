弭平高雄社宅政策缺口 議員推「安居70」6大運作模式

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房價居高不下，但社宅中籤率低，且非弱勢族群最多只能住6年，民進黨籍高市議員郭建盟10日在高市議會總質詢提出以70年使用權為主軸的「安居70」新住宅政策，希望弭平現行社宅政策缺口，也為全國作示範。對此，高雄市長陳其邁表示，好的政策大家都會支持，會在3個月內與相關局處首長、專家學者開會討論，設法讓政策更周延。

「雖然社宅低租金，但期滿後怎麼辦？」郭建盟擬出「安居70」住宅政策，其6大特色包括「70年使用權狀」、「蛋黃區3房市價4成」、「8成優貸月付只約 1.4萬元」、「換屋政府原價折抵保證購回」、「使用者付費，政府零負擔，不債留子孫」、「不抵觸現有國家法令」。

郭建盟說明「安居70」運作模式，只要市府訂定自治條例，將市有地以3成權利金專案提供高雄住都中心蓋安居宅，賦予70年使用權，以2成自備款8成優惠貸款的條件，售予無自用住宅市民。若在70年內住戶因經濟改善欲換購屋，住都中心得依原價折算使用權剩餘年限回購，再將買回的安居宅，以購回成本賣給下一名有需求的民眾。而安居宅必須明訂法令，一旦買受人居住未滿70年的剩餘年份，一律由住都中心保證收購，不得轉讓第3人。

郭建盟舉例，以苓雅區8800坪的國際商工基地模擬並試算，推出3代3房28坪、2代2房21坪、1代1房14坪安居宅，營造成本每坪17萬元，70年土地使用權利金為市價3成、每坪均攤約2萬元，即安居宅興建成本每坪19萬元。依此計算，3房28坪總價532萬元，2成自備款107萬元、8 成青安優惠貸款，30年月繳本息1萬4077 萬元，佔每月收入5萬元的外送員薪資不到28％。

郭建盟強調，市民若以532萬元買安居宅小3房型，住12年後要換屋，住都中心將以440.8萬元回購，「安居70」提供青年世代進可攻、退可守的住屋依靠，弭平社宅只能住6年的政策缺口。對比苓雅區凱旋青樹38坪大3房社會住宅每月1.86 萬租金，國際商工安居宅28坪小3房住12年總開銷182.3萬元換算，平均每月僅1.27萬元，比凱旋青樹便宜許多。

陳其邁表示，使用權住宅的構想是全新觀念，好的政策大家都會支持，但目前仍需時間研究資本市場與整體房市，討論如何落實保障居住權，會在3個月內召集各單位做政策全盤檢視，討論是否有盲點、推動方針和情境模擬，也會檢視市府自有財源，能否攤提70年的住宅興建與運作，使用權住宅只能由住都中心買回，房價不會變動，使用權價值只會下降，能有效抑制房價上升，對居住正義有絕對正面幫助。