《半導體》敦泰胡正大：Q2營收起伏大、毛利率回溫

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【時報記者王逸芯台北報導】敦泰(3545)今日舉辦法說會，第一季淨利季增加47%、年增加79%，每股獲利0.54元。展望第二季，董事長胡正大表示，預計第二季營收起伏變化較大，但毛利率會持續提升。另外，車用電子部分，在經歷了大約半年的庫存調整後，近期出貨又重現增長態勢。

敦泰第一季合併營收35.61億元，季減少2%、年增加10.4%；單季淨利1.12億元，季增加47%、年增加79%；每股淨利0.54元。單季毛利率22.2%，季增加1.4%個百分點、年增加3.4個百分點。

胡正大表示，預估敦泰第二季全球智慧手機出貨總量相較於第一季，不會明顯增加，但出貨動能將持續由中低端的LCD顯示器轉往中高端的AMOLED，此趨勢亦導致敦泰的產品組合改變，高毛利產品的出貨比重將會增加，整體來說，敦泰第二季營收起伏變化較大，但毛利率會持續提升，呈現緩步走高的態勢。敦泰目前AMOLED出貨主要集中在Touch(觸控)，占比超過8成，驅動IC則不到2成。

非智慧型手機部分，值得一提的是車用部分，胡正大表示，大陸持續擴充電動車產能，各廠的競爭也漸趨劇烈，隨著小米發表SU7後，市場上相繼推出性價比優異的產品，敦泰利用IDC(TDDI)產品的優勢，搶先進入車用市場，也廣獲客戶採用。預期整個車用電子市場在經歷了大約半年的庫存調整期後，近期產品出貨又重現增長態勢。

晶圓政策上，胡正大指出，目前敦泰採用「雙腳站力」模式，有鑑於地緣政治風險，敦泰晶圓投片一半在台灣，一半在境外。