中友違法開發埔里設柵欄封路 沒說明會還召開環評縣府出手了

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埔里居民10日至南投縣議會抗議並遞交請願書，指控中友百貨集團在大坪頂山區上百公頃開發案，違法開挖遭罰214萬元，還設置柵欄封路，造成5、6個地主無法進出，要議員為民發聲，隨後到縣府表達訴求。縣府強調，業者日前環評會無法充分說明與回應，已要業者重開。

中友旗下的埔里農莊公司將在埔里山區興建旅館及度假村，開發範圍涵蓋一新里、廣成里、合成里共逾百公頃農林地，業者違法開挖闢便道，危及保育類台灣白魚生存，遭縣府依違反《水土保持法》、《森林法》等累計罰214萬元。居民指業者日前舉行「里山森活度假村」環評前公開會議遭抗議，卻做成會議紀錄行文縣府，認為該環評會議無效，籲議員幫民眾監督縣府。

居民蔡小姐心酸哽咽說，她的土地被中友蒐購的土地包圍，業者枉顧裡面地主的通行權，設置柵欄封閉既成道路，造成她等5、6個地主無法進出，「我們年紀大了，地被鎖2年多了，山在那邊，卻進不去，不知道要找誰幫忙，真的很痛苦！拜託縣府重視里民的心聲」。

居民許先生說，百姓提出訴求，如井水、通行權，盼業者拿出誠意解決，若業者合法開發，沒人會講話，不過他們在山頂濫墾濫伐，只要下雨，山下居民就擔心受怕，業者開環評會沒有通知所有人，他們前往抗議卻被捏造成會議紀錄 ，希望議員為民發聲。

一新里長林宥岑表示，中友在埔里山區是3個開發案，開發範圍橫跨3個里，是很大型的開發案，只是用3個名稱申請，目前違法開挖面積至少37公頃，還鑿多口井，水資源恐遭排擠，呼籲業者盡速將違法部分先回復原狀，還給居民安全的生活空間，希望議員監督縣府，幫民眾把關這個開發案。

南投縣環保局指出，觀光處是此開發案主管機關，若業者涉不當開發農業處就裁罰，環保局負責環評，有關居民質疑「里山森活度假村」環評會不符程序，經查該環評會確實無法充分說明並回應，已要業者重開環評會，並通知相關鄰里居民列席，盼雙方充分溝通；有關居民指控業者違法封路、違法開發部分，將釐清並解決，不要造成居民的困擾。