新悦花園寵愛媽媽帶媽媽提早放暑假

擁有全台最多IP主題親子房-嘉義新悦花園酒店，也是永續親子旅遊的實踐者，這回寵愛媽媽，官網推出加入會員，平日雙人住房竟然只要2900元起，加一元還多一客豐盛的自助早餐。這樣的好康意圖使人拿起手機，規劃嘉義小旅行阿！
新悦花園酒店繼推出台劇華麗計程車中的懷舊薄荷雞四人套餐外，新悦花園酒店也聽見粉絲饕客敲碗的聲音，今年母親節餐飲專案破天荒推出新悦櫻桃片皮鴨桌菜，吃得到美味片皮鴨、主廚拿手的上湯魚翅燉雞湯、宮廷無錫骨炆鮑，寵愛媽咪不遺餘力，一推出五月前兩週週末母親節專案訂位秒完售。飯店表示，今年母親節檔期餐飲專案除了豐盛桌菜外，特別與三十年歷史鶯歌陶瓷工藝代表– 存仁堂合作，推出數量有限的新悦小雙喜禮盒，來表達對媽媽永恆的愛，價值2,000元一組的凍玉白瓷的蓋杯組，展現工藝與藝術結合。母親節專案桌菜保證好吃外，連送媽媽的禮物都精挑細選，新悦花園酒店就是要粉絲們寵愛媽媽無極限！
目前寵愛媽媽住房加一元送早餐的住房專案一推出，假日訂房率已經滿九成，想要放鬆放空的媽媽，也為自己預約個美麗的假期，讓小孩來新悦花園酒店的親子主題房及館內外的遊戲設施放電放個夠，媽媽們放空放個夠吧!各地想要來嘉玩一下的朋友們，最美嘉義市立美術館、檜意森活村、還有最夯的文青咖啡館，通通等你來體驗喔！