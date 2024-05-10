《電週邊》飛捷首季每股盈餘1.56元登6季高 4月營收寫33月新猷

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【時報記者葉時安台北報導】飛捷(6206)周五董事會通過113年第一季財務報表。今年首季獲利2.23億元，年增327.65%；首季基本每股盈餘1.56元，創下一年半以來單季新高。飛捷4月營收衝33個月新高；前4月營收14.63億元，年增43.89%。展望第二季，仍持續成長動能。

飛捷今年第一季營收達10.13億元，年增31.64%、季增1.84%；在獲利表現上，過去一年毛利率皆維持在40%高檔，單季營業毛利4.35億元，年增70.80%；營業利益2.20億元，年增260.05%；本期淨利2.17億元，年增364.00%；歸屬於母公司業主淨利2.23億元，年增327.65%；首季基本每股盈餘1.56元，創下一年半以來單季新高。

飛捷今年4月營收4.50億元，年增82.02%、月增16.88%，創下33個月新高；前4月營收14.63億元，年增43.89%。

飛捷說明，2023年第四季客戶端庫存消化之後，終端需求開始明顯強勁回升，營收連兩季大幅成長；展望第二季，仍持續成長動能。2024年六月即將到來的Computex展，飛捷將提供高智能解決方案，並推出新一代POS研發新機，多款POS全功能新機種，另外結合AI技術，解決自助結帳漏刷、失竊等風險的自助結帳機SCO(Self-checkout)機全面進入量產，亦將為2024年成長動能注入新血。

2023年飛捷銷售產品終端應用比重，餐飲及零售占約八成、工業自動化占一成多、其餘為醫療和其他應用；以地區別，美洲占48%、歐洲38%、其餘為亞太區。