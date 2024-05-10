北市豪宅居冠 年銷12戶「力麒天沐」即將絕版

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2023年度，總價超過7千萬元的豪宅實價登錄揭露，「力麒天沐」以全年銷售12戶，成為臺北市年度最受歡迎豪宅，不但大幅超越信義、大安，更是難得進入十大熱銷排行的天母新成屋。2024年國內房市買氣不墜，有資金支持的自住客更追求好產品，因此中高價位建案走向地段優越、由「高品牌力建商」推出的「真豪宅」，位於天母磺溪畔，由上櫃品牌規劃的「力麒天沐」自然獲得買方認同。

力麗集團旗下上櫃子公司力麒建設(5512)花費超過10年整合「力麒天沐」，周邊醫療資源豐沛，舉凡榮總、振興、新光、和信、陽明醫院等大型醫療院所，也擁有美國學校、日僑學校等國際校區。此外，天母商圈近年發展趨向精緻化，大葉高島屋、Sogo、新光三越三大百貨公司在去年改裝完畢，引進多家歐美精品、米其林必比登推薦餐廳，生活機能完善，除了具地緣性的天母在地買家，也吸引不少國際背景的企業主青睞。

「力麒天沐」坐落於天母西路，鄰近石牌捷運站，由國家金獎建築大師李天鐸親自操刀設計，近735坪基地正面磺溪，樓下就是彩虹橋河堤，位於3,300坪振興公園首排，享有超過百米永久棟距，視野不受建築阻撓，無論站上10米景觀跳島陽臺，或頂樓空中泳池，皆可輕鬆收攬陽明山、觀音山景致。

三面採光創造高明度空間，室內也特別選用大面複層中空Low-E玻璃、鋪設隔音地墊，加之市場上超過90坪新推案稀缺，「力麒天沐」93-99坪、一層2戶可以合併的設計，獲得天母換購大坪數，或置產意向的實力買家相繼入手。