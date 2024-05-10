陸4月乘用車零售量 年減逾5％

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乘聯會10日公布，4月大陸乘用車市場零售153.2萬輛，年減5.7％。4月新能源乘用車批發銷量達78.5萬輛，年增30％。4月新能源車市場零售67.4萬輛，年增28.3％。

展望5月大陸乘用車市場，乘聯會指出，2024年5月共有21個工作天，與2023年相同，但2024年連續5天的假期壓縮5月的產銷時間間隔，隨著夏季的淡季臨近，車市進入平穩期。4月份，大陸製造業採購經理指數（PMI）、非製造業商務活動指數及綜合PMI產出指數分別為50.4％、51.2％、51.7％，三大指數持續維持在擴張區間，對車市的穩定促進有明顯作用。

隨著大陸「以舊換新」的政策落實、各地相應政策措施推出與跟進，加上車市新品價格戰階段性降溫，市場觀望群體消費熱情被激發，市場應進入相對較好的發展階段。

另一方面，乘聯會表示，從春節後消費者就關注以舊換新的政策，期待政策帶來購車實惠，因此政策的實施對車市是重大利多，預計年度報廢總量應能達到近千萬輛的規模，汽車以舊換新補貼對車市私人新車消費會帶來百萬規模的增量，也能帶來人民幣千億元以上的年消費增量，5月車市有望一掃低迷狀態達到恢復性成長。

乘聯會預計，補貼政策的財政效果也會顯著，初步估算1元補貼投入的產值，能拉動的比例為1：15，且1元財補私人報廢更新的稅收拉動比例為1：3。報廢更新的一條龍服務的工作，在政策的支持下，期待經銷商和車企更好地做好政策配套服務工作，專業的人做專業的事，預計這樣拉動的效果才會更突出。