勞動部高屏澎東分署Maker遊樂園 辦市集體驗鼓勵創業

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勞動部高屏澎東分署創客小棧暨澎湖創客基地將於母親節前夕在高雄大遠百1F廣場辦理「2024 Maker遊樂園」，現場熱鬧非凡，勞動部長許銘春也到場肯定創客動手做完成商品的堅持與努力，她說，全台現有6處創客基地提供輔導與資源協助，除了輔導青年參加國際創新競賽，更幫助個人、團體或店家發揮創意。

勞動部高屏澎東分署創客小棧、澎湖創客基地舉辦「2024 Maker遊樂園」，於5月10、11日連2日，在高雄大遠百1F廣場以遊樂園形式展現成果，包含創客市集滿額贈、與機器手臂猜拳拿禮券，以及VR職場體驗、跑跑曲棍球、電子琴、迷宮平衡球、電急棒等互動體驗，不僅帶動觀光效益，也幫助創客宣傳商品增加收入。

現場特別展示3D列印復古車、仿生獸、蚵殼海洋動物、金工藝術等大型作品令人吸睛，及創客小棧、澎湖創客基地與在地產業合作開發結合環境永續發展議題商品，包含蚵殼茶具、環保水泥盤、海玻璃飾品、銀合歡小夜燈等，由多名創客親自分享變廢為寶增加收入的創業歷程，鼓勵民眾勇於創業。

勞動部長許銘春也到場力挺，她說，全台現有6處創客基地，提供輔導與資源協助，每年服務超過20萬人次，提供設備機具和專業師資，每年辦理上千場實作工作坊，推廣活動等，希望讓民眾成為跨領域人才，透過此活動，讓更多民眾創業中善用資源；周日就是母親節，也希望大家能帶著媽媽到場，給予創客最大支持，她也提到，勞動部資源和服務對象多，希望大家能善用。