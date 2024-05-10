NTT DATA 攜手Oracle NetSuite 打造雲端ERP方案助企業進軍國際

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

善用可視化數據儀表板，精準預警事件並即時制定高品質決策，已成為企業強化競爭力的必要作為。NTT DATA 與Oracle攜手合作，協助台灣成長型企業運用雲端ERP領導品牌Oracle NetSuite，快速進行出海布局，搶占市場先機。

NTT DATA大中華區雲計算事業群總經理林哲瑩表示，身為全球領先IT服務供應商在台灣已深耕多年，擁有豐富本地實施經驗和專業顧問團隊，致力於為台灣客戶提供最優質的雲端ERP服務。NTT DATA協助企業快速導入NetSuite，並提供專業諮詢、實施和客製化開發服務，確保企業能夠充分利用NetSuite的強大功能，優化業務流程，提升營運效率。

Oracle公司全球副總裁暨Oracle NetSuite大中華區總經理葉天祿指出，Oracle NetSuite作為全球領先雲端企業管理軟體供應商，25年來持續協助企業推動業務成長、擴大規模，快速因應全球經濟變化。目前已在全球219個國家與地區、超過37,000家客戶透過NetSuite平台成功推動數位轉型，大中華區則已有1,500個成功案例，客戶增購率超過7成，逾9成滿意度，尤其在台灣市場近兩年更成長一倍。NetSuite適合更多創新且高度發展，未來Oracle將持續擴大投入台灣領域，攜手合作夥伴為客戶提供更優質、完善雲端ERP解決方案和服務。

Oracle NetSuite於1998年創立，是全球第一款網路商務套件和第一款雲端ERP產品，於2007年紐約證券交易所上市，並在2016年成為Oracle集團成員之一，NetSuite是專為大型企業新創部門、中小型企業以及新創團隊等所設計成長型企業設計的雲端平台，涵蓋ERP、CRM和電子商務等多項功能。

目前台灣已有多家台灣企業導入NetSuite，包括科絡達、來毅、iCHEF、寵物公園、納智捷等，Oracle NetSuite台灣區總經理林婉玲表示，NetSuite具有強大的可擴充性，組織規模小從只有3人企業，大至超過千億元營收規模的大型跨國企業都有。展望未來，NetSuite將持續善用其全球資源和本地化經驗，協助台灣隱形冠軍、新創獨角獸等企業，加速數位轉型進程。

來毅數位科技長張嘉顯表示，公司現階段正積極朝向全球化發展，若使用傳統在地型ERP系統不僅管理、營運成本高，且很難達到AI化，同時維護成本也相當驚人，但NetSuite雲端化可將維護成本降到最低，把人力投在關鍵技術發展上。

Oracle NetSuite將於7月18日舉辦高峰會，與台灣重要經銷商、客戶齊聚一堂，更進一步展示NetSuite的完整應用。