台灣之光！樂齡智造入圍新加坡失智症創新技術獎

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樂齡智造科技開發的「LTPA失智症精準訓練方案」驚艷亮相國際舞台，在新加坡的第12屆亞太創新照顧比賽中入圍年度最佳失智症創新技術獎。

面對全球高齡化迅速進展，失智症已成為全球老年人口中一個嚴重的健康挑戰，樂齡智造科技開發的LTPA方案，不僅在科技創新上取得突破，更重要的是，它運用簡單、互動的評估方式，為長者提供失智的風險，讓失智症有機會提前預防，為全球老年人提供了一個希望的曙光。

根據世界衛生組織的報告，全球大約有5000萬人受到失智症的影響，這一數字預計在未來幾十年將會翻倍，失智症不僅對患者本人的生活質量造成嚴重影響，還對家庭和社會經濟帶來巨大負擔，因此，有效的預防和早期的介入訓練變得尤為重要。

樂齡智造科技的LTPA方案利用先進的AI技術分析認知行為，可以及早發現潛在的認知障礙風險，此外，也與專注於神經科學領域新藥研發的Charsire（儕陞），聯合推廣預防失智症。

除了與Charsire合作，未來樂齡智造科技將進一步擴大LTPA方案的影響力，與新加坡策略夥伴LHWY International合作，並在新加坡設立產品展示點，透過國際合作強化並提高民眾對這一逐漸嚴峻問題的認識。

LTPA方案不僅展示了科技如何幫助我們解決高齡社會的挑戰，也為全球的高齡者提供了更多保持腦力活躍和享受健康生活的機會，這一創新不僅提升了老年人的生活品質，也為全球高齡化挑戰提供了有效的科技解決方案，這是對未來的一份承諾，也是科技運用在高齡健康的完美結合。