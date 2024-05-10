《電週邊》和碩前4月營收年減2成 要靠AI甩陰霾

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【時報記者任珮云台北報導】和碩(4938)4月營收896.7億元，月增19.9%，年減16.5%；累計前4月營收為3400.75億元，年減20%。和碩單月和累計營收年對年比較，尚未能脫離衰退的陰霾。法人估，和碩未來靠AI和汽車零件業務擺脫陰霾。

雖然和碩4月營收仍呈年減，但從月成長來看，則是月增近2成。法人認為，和碩可望受惠於人工智慧和汽車業務的銷售/利潤貢獻增加，帶來更好的利潤率。預計到2025年，人工智慧和汽車業務各將貢獻銷售的10%，而在2023年時分別為0%和5%。人工智慧和汽車（毛利率高於公司平均水平）將有助於和碩整體利潤擴張，並提高其核心業務的盈利能力，使之更加穩定。

和碩以機架裝配商的身份進入Nvidia的GB200供應鏈，除了其現有的企業/雲服務提供商客戶的伺服器板業務。預計從2025年下半年開始將會看到人工智慧伺服器的出貨量。儘管在人工智慧領域，和碩是一個後進者，但其在主機板/個人電腦、全球物流/組裝能力的良好記錄（作為蘋果/微軟/惠普的供應商）應有助於其贏得訂單。

至於在汽車零組件，法人估2025年將佔銷售的10%，今年約僅有7%，這要歸功於擴大的客戶/產品組合。除了特斯拉之外，和碩還獲得了來自美國/歐洲/日本傳統汽車品牌的訂單。除了現有的產品（例如汽車電腦、ECU和壁式充電器），未來預計會看到更多產品（例如變頻器、電池管理系統、直流-交流轉換器）等。