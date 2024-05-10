《產業》漢來日月行館年中迎賓 備福利3箭招募百名人才

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【時報記者林資傑台北報導】國揚集團旗下漢來飯店事業群擴張營運版圖，宣布將跨足日月潭高端度假市場，於2024年中正式推出「漢來日月行館」品牌。對此，將於20日上午於台中日月千禧酒店舉辦實體招募活動，釋出逾百名中階主管及員工職缺，並祭出員工福利3箭爭取優秀人才加入。

國揚集團1995年12月12日於高雄開出設有540間客房的「高雄漢來大飯店」，2013年取得台肥南港C2開發案A棟旅館棟承租權，與關係企業漢來美食(1268)合計斥資約20億元打造設有425間客房的「台北漢來大飯店」，自2023年10月7日起試營運。

漢來飯店事業群2023年3月則向台壽保投標，取得南投日月潭原「日月行館」未來40年經營權，預計今年中開幕迎賓。同時，國揚集團旗下漢霖開發實業2018年底買下北市「吉美璞立」地上權住宅，更名為「漢來酒店式公寓」，委託漢來飯店經營酒店式公寓業務。

「漢來日月行館」座落日月潭涵碧半島制高點，設有92間客房，每間均可欣賞日月潭景致。漢來飯店事業群取得經營權後進行全面改裝翻新。漢來飯店事業群總經理林子寬先前表示，待漢來日月行館開幕迎賓後，未來將可北、中、南連線提供優質服務。

漢來日月行館此次釋出包括客務部、房務部、休閒中心、工程部、中西餐內外場等各職務、逾百名中階主管及員工職缺，並首度祭出人才招募三箭，盼從員工薪資、福利待遇及起居生活全面升級，進而招募業界頂尖人才、共同投入飯店籌備及營運。

漢來飯店事業群大手筆斥資購置媲美星級飯店、魚池鄉中心的8層樓飯店，設立「漢來會館」作為員工專屬宿舍，每日安排飯店到宿舍定時往返交通車與膳食供應，初期考量員工工作辛勞，不收取任何住宿管理費用，讓每位同仁全力專注在籌備作業及服務工作。

為迎接來自全球各國旅客，凡通過語言檢定與符合標準的漢來日月行館同仁，不論英、日、韓文均可依據分級提供每月津貼，最高每月額外領取9000元語言津貼，提升薪資競爭力。此外，考量中部區域生活水平，也額外加碼優於業界的生活津貼，盼讓求職人才更直接有感。

漢來日月行館副總兼駐店經理婁中愷表示，漢來日月行館預計今年中將開幕營運，觀察國際旅客去年起開始復甦回流，日月潭作為台灣最具指標的地標景點，絕對會成為國際旅客造訪台灣的必到之處。

婁中愷指出，此次漢來擴大規模於台中市區舉辦招募活動，包括台北漢來的金鑰匙主管及同仁們均都主動到現場分享協助，邀請有志共同加入飯店業界的求職者們都能踴躍報名，漢來日月行館會持續網羅更多優秀人才，確保營運後每位旅客都能獲得絕佳的住宿體驗。