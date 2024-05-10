台南應用科大竹筷循環再製長凳獲太穩建設典藏

台南應用科技大學商品設計系黃品寧、許恩嘉及彭琡諠三位學生以37800雙的回收竹筷設計創作了由內向外層疊簍空的結構與外型圓潤的長凳Chopstikbench，受到太穩建設葉總經理的青睞收購典藏，並於5月10日台南應用科技大學設計學院進行移交典藏儀式。

免洗竹筷子是日常生活消耗極大量且氾濫的物品，在台灣每年使用量達45億雙，足以繞地球20圈，但是這些筷子的使用時間很短，然後就被丟棄，這些大量的廢棄筷子造成了嚴重的環境問題。台南應用科技大學商品設計系黃品寧、許恩嘉及彭琡諠等三位學生，以循環設計的理念，藉由回收37800雙的免洗筷子，相當於台灣每天三個大型夜市的使用量，創作出獨特的竹筷循環再製長凳Chopstikbench，以流暢的弧線由內而外逐漸鏤空設計，呼應圓潤的外型輪廓、有機的造型帶來優雅的視覺效果，適用於商業空間與大廳接待家具，讓免洗筷子得以重塑，創造新的價值。

指導老師陳中聖教授，目前也是商品設計系主任指出這件長凳作品創作之初，基於在養成學生設計能力過程中須培養學生具備社會責任思維，因此引導學生從循環經濟與社會設計的方向著手，從生活體驗與觀察中找尋被忽略的社會議題，進而發現大量的廢棄免洗筷，不管是作為垃圾掩埋或是焚燒都會帶來環境的汙染，因此進行竹筷循環再製的專題設計；先從附近自助餐收集使用過的筷子，一個禮拜兩次做收集，數量將近有三百多公斤左右，經由清洗與曝曬殺菌，每根筷子都是用無毒黏合劑單獨黏合在一起，後續藉由數控切割成型，承重可達300公斤。長凳外觀特意保留免洗筷原來的樣式，讓每位坐上去的人都能感受到免洗筷氾濫的問題，進而響應減少使用一次性的免洗竹筷。Chopstikbench作品獲得了義大利A’Design Award & Competition 國際設計大獎賽家具設計類的銅獎，同時也獲得台灣金點新秀設計贊助特別獎，相當難得。

當該作品首度公開發表展覽的時候，即受到太穩建設公司的葉向洋總經理及其夫人喜愛，太穩建設為台南在地的企業，矢志打造理想建築，在乎環境與美學共好，將舒適感與歸屬感一點一滴注入家屋四處，該作品正能與公司的品牌理念謀合，幾經多次的接觸與交涉，終於簽定收購及典藏。