台灣大加入EV100 承諾2030年100％使用電動車

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣大哥大10日宣布，4月29日已通過EV100申請，5月10日正式加入「全球交通載具電動化倡議EV100(Electric Vehicle 100％)」。

台灣大制定完整的四大承諾與兩項額外行動，成為全台灣三家通過EV100會員中，第一家承諾最完整的企業。

台灣大運用「Telco＋ Tech」策略，將減碳行動擴及共享移動市場，執行「Taiwan Mobility」戰略，具體承諾2030年前全公司交通載具100％電動化。

除公務車輛全電動化、對內籌備推出員工換購電動汽機車的補貼專案，對外更致力串連「EV100電動車生態圈」，攜手USPACE、WeMo等產業鏈夥伴，提供一站式充電營運服務「MyCharge」，打造友善電動車的環境，全面推廣純電汽機車共享服務，驅動交通運具轉型。

台灣大落實永續發展，已率先承諾2040年RE100、百分百使用綠色能源全面減碳之外，對外部利害關係人更積極倡儀並提供減碳解方，透過自建的MyCharge充電平台，從消費者端推動節能永續新生活，解決電動車的里程焦慮。

為實現2030年全公司交通載具100％電動化並推動低碳交通轉型，台灣大制定了四大承諾，一，全面將公務車與公司車轉為電動車，二，與計程車和租車平台簽約提供純電車移動方案，三，在公司場域及全國廣設MyCharge充電樁，四，推出優惠鼓勵全民使用。

此外，台灣大還加碼規劃了兩項EV100行動，推廣純電汽機車共享服務並籌劃提供員工換購電動車補貼專案。MyCharge已在辦公場域、星級飯店、購物商場、停車場等建置超過150支充電樁，結合「特斯拉超級充電站」和Ucharging平台，解決車位閒置問題，促進電動車普及並降低碳排放。

台灣大哥大總經理林之晨指出，全球溫室氣體排放量中，交通運輸的排碳量即佔了約14％，將燃油車改為電動車是減少碳排放的重要關鍵。台灣大在「超5G」方針下，秉持「綠色永續(Green)」及「長線思維(Grit)」，加入EV100倡議，公司用車將在2030年之前全面改為電動車，同時將EV100承諾轉化為商業策略，結合電信技術和人工智慧，擴展旗下充電營運服務MyCharge，透過增加充電站的站點與數量，創造一個對電動車友好的環境，加速全台電動車的普及度和接受度。

林之晨進一步指出，依據國際能源署(IEA)預估，到2030年電動車將佔全球新車銷量的40％，交通模式的變革正在催生新的商業模式，並預告著「從行動到移動」的典範轉移。台灣大強化5G車聯網，發展車載娛樂等多角服務，以及多元的創新應用平台，推動永續發展與經濟成長雙贏。

氣候組織運輸總監(Head of Transport, Climate Group)Dominic Phinn表示，非常高興歡迎台灣大哥大加入EV100的行列。台灣大哥大提出了一個野心勃勃的承諾，計劃在2030年前實現其交通載具100％電動化。此外，台灣大哥大也承諾將協助增設全台的充電站，以加速推廣和提高全台電動車的普及度。

台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔表示，為達到2030年全公司交通載具100％電動化，驅動低碳交通轉型，台灣大採4大承諾、2項行動，承諾一，台灣大公務車與公司車皆改為電動車；承諾二，與計程車、租車平台簽署服務合約，提供員工純電車移動方案；承諾三，於公司場域建置充電樁設施，透過自建的MyCharge平台於台灣大各大辦公、門市、倉庫等場域建立充電樁；承諾四，除了台灣大場域外，同步於全國建置MyCharge充電樁，並搭配優惠鼓勵全民使用純電車。

此外，台灣大亦規劃2項行動，以期減少碳排放、加速純電車普及，行動一，以共享取代購買，推廣純電汽機車共享服務，降低碳排量；行動二，加速純電車滲透率，結合行動服務優勢，擬計畫推出員工私人用車換購電動汽機車之補貼專案，從員工拓展至全民，擴大減碳影響力。

台灣大於2022年投資 USPACE，提供車位共享、UDRIVE 電車共享，結合特斯拉超級充電站與 Ucharging 服務，即著眼於解決車位閒置問題，提升消費者開電車的意願。此外，台灣大更發揮千萬電信用戶營運之科技量能，結合大數據打造一站式充電營運服務「MyCharge」，於短時間內已累積建置超過150支充電樁，並在集團辦公場域，如臺北文創大樓、台北電信大樓、富邦金融中心大樓、富邦人壽大樓等地提供充電設施，並規劃優惠員工充電費率鼓勵員工使用純電車，台灣大辦公場域使用率高於一般場域200％。另外，台灣大結合策略夥伴USPACE，透過USPACE APP即可一鍵預約指定場站充電車位，還能租賃Tesla，加速電動車產業發展，邁向淨零未來。

台灣大從四輪汽車到二輪機車，全面驅動交通運具轉型加速交通運輸的低碳轉型，全力推動「減碳行動 智慧移動」系列活動，加速交通運輸之低碳轉型，台灣大與智慧共享電動機車領導品牌WeMo Scooter攜手合作，為用戶爭取具價格競爭力優惠，鼓勵以共享取代購買，12月31日前，申辦台灣大任一5G專案，可獲 WeMo PASS訂閱制3 個月(90天)兌換序號，享每月前3趟免費騎20分鐘；每月達指定趟次，再享最高8折；進店myfone門市之客戶，每月領取1組30元(10元＊3張)WeMo騎乘券序號，攜手消費者力拼淨零，未來將有更多共享平台一同加入合作行列。