Pinkoi推清透感日系飾品 指定品牌全館9折

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透明感的單品，是夏日裡視覺降溫的穿搭好物，亞洲跨境設計購物平台Pinkoi推薦由日本直送的清透感日系飾品，精緻的耳環、手鐲、戒指打造清涼感。站上超過1.5萬個日系原創設計品牌，即日起至5月26日指定品牌全館9折優惠。

matsukawa glass的冰晶玻璃手鐲的表面凹凸不平，帶來奇妙的漫反射效果，讓人不禁聯想起冰製玻璃的清涼透感；haqc.｜水面耳針，栩栩如生地呈現波光粼粼的水面，為視覺帶來療癒又降溫的感覺；Sq glass｜水滴形耳環的立體水滴造型耳針，輕盈又不失立體感。