富邦媒4月營收81.2億元 續創同期新高

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momo富邦媒(8454)10日公告4月合併營收約81.2億元，續創歷史同期新猷。累計1~4月合併營收349.97億元，年成長5.8％，營運穩健。

富邦媒表示，4月營運動能，其一受惠母親節的到來，許多消費者開始為聚餐需求做準備，帶動知名自助吃到飽的餐飲票券買氣，而連鎖速食即時享樂券也非常受到歡迎。龍年喜迎生子潮，momo看準婦幼商機舉辦線上婦幼展活動，推升安全座椅、推車、兒童成長家具與嬰幼兒尿布、濕紙巾等買氣。地震造成家電不幸受損，電視亦出現一波採購潮。

momo寵愛媽咪不手軟，5月12日 前《寵愛母親節》活動好康再升級，豪氣端出「滿千送百」回饋消費者，疊加「28家銀行最高回饋15％」，相當於全站最高享25％回饋。

另外，指定日期「消費滿額送限量登記好禮」，大方送出資生堂專業美髮活耀未來洗髮露250ml、達摩本草300億順暢益生菌、御熹堂舒寧妃專利GABA黑芝麻等夯品。

全新「mo店＋」今年首度加入母親節活動，祭出兩大好康助威，狂撒總計上萬張「免運券」讓消費者買得盡興；也與實體通路7-ELEVEN獨家合作，凡mo店＋訂單選擇7-ELEVEN「超商取貨」就請你喝咖啡(數量有限送完為止)。首筆mo店＋訂單還享10％回饋。

迎接夏天的到來悶熱有感，推升季節家電買氣持續升溫，根據momo購物網觀察近一個月冷氣銷售月增近100％，電扇買氣更狂飆近2倍，其中以「一級變頻冷氣」、「DC電扇」節能省電優勢成為熱賣焦點。

涼爽迎夏，momo祭出即日起至5月31日 momo購物網《初夏換新季》集結HITACHI日立、RANSO聯碩、DAIKIN大金、TECO東元等品牌，下殺73折起，下單指定商品再加碼登記送3％ mo幣無上限、德律風根3D立體循環扇。5月24日前《風扇品牌聯合慶》東元、聲寶、Kinyo、禾聯、Thomson等多家知名品牌輪番上陣，指定時段下單指定商品天天登記送3％ mo幣。