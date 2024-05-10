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支持趙健在爭唐榮董座？ 義联集團發聲明否認

日前有網路媒體指出曾二進二出唐榮的趙健在，獲得義联集團支持，將三度進入唐榮並爭取董座。圖／本報資料照片
日前有網路媒體指出曾二進二出唐榮的趙健在，獲得義联集團支持，將三度進入唐榮並爭取董座。圖／本報資料照片

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日前有網路媒體指出曾二進二出唐榮的趙健在，獲得義联集團支持，將三度進入唐榮並爭取董座，10日義联集團發出聲明稿表示，義联集團與趙健在並無交集或接觸，何來支持之說，駁斥這個消息。

趙健在2008年就曾擔任唐榮總經理，2016年接任董事長，不過2017年因個人健康因素請辭。日前則有網路媒體指出趙健在有意三度進入唐榮，並角逐董事長寶座，且獲得唐榮最大股東義联集團支持。

不過義联集團隨即發表聲明表示，該集團與趙健在並無交集或接觸，何來支持之說，迅速反駁該說法。

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