《電機股》上銀訂單能見度3個月 產品漲價時間點未到

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【時報記者莊丙農台北報導】上銀(2049)今天舉行法說會，董事長卓文恒指出，目前訂單能見度約3個月，目前來看景氣有回升，但產品價格還不到漲價時間，維持去年水平，未來景氣沒有非常明朗，客戶下單交期也較短，今年希望維持去年成長趨勢。

上銀第1季營收55.06億元，年減4％；營業毛利15.89億元，年減9％，毛利率28.9％，營業費用11.89億元，年增1％；營業利益4億元，年減30％，稅後淨利3.95億元，年減11％，每股盈餘1.12元。

第1季營業費用較高，除了薪資、水電及材料上漲外，其他費用與過去差異不大，去年第4季毛利率下降，因去年搶量大訂單，影響毛利率，目前沒有這種情況，逐漸恢復中。現階段稼動率尚未完全提升，價格維持去年水準，未來營收、毛利是否成長仍看稼動率。

卓文恒表示，就訂單能見度來看，去年11月訂單量比去年10月回升，今年1、2月因為過年工作天數不多，3、4月安排加班，把先前3～3.5個交期消化，目前訂單能見度2.5～3個月之間，未來景氣沒有非常明朗，客戶下單交期也較短。產品來看，大型規格主要用在基礎建設、航太及新能源設備還不錯，交期較長；一般中小型自動化產業訂單需求約2.5個月。

觀察第2季產品報價，今年價格還不到漲價時機點，不會調升或調降，全年營收跟去年比較目前都還是算是正面，朝成長方向努力。