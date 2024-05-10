《電週邊》奇鋐Q1每股賺4.08元、Q2起拚季季好 GB水冷產品估Q4量產

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【時報記者張漢綺台北報導】散熱模組廠奇鋐(3017)公布第1季財報，第1季稅後盈餘為15.64億元，季減6.4%，年增55.31%，單季每股盈餘為4.08元，奇鋐副總經理陳易成表示，第1季是今年底部，第2季營收及毛利率都會比第1季好，目前GB水冷產品在CSP廠認證均已拿到，預計今年第4季正式進入量產。

奇鋐今天下午舉行法說會，第1季合併營收為153.09億元，季減8.44%，年增29.35%，營業毛利為33.72億元，季減7.49%，年增44.35%，合併毛利率為22.03%，季增0.23個百分點，年增2.29個百分點，營業淨利為19.35億元，季減19.91%，年增43.12%，營業淨利率為12.64%，季減1.81個百分點，年增1.21個百分點，在匯兌收益1.21億元挹注下，歸屬母公司淨利為15.64億元，季減6.4%，年增55.31%，每股盈餘為4.08元。

就產品別來看，散熱產品佔奇鋐第1季營收比重約51%，系統與週邊產品佔比約25%，機箱產品佔比約13%，富世達(6805)約佔11%。

若依終端應用來看，伺服器及網通產品營收佔比31%，通訊產品佔比14%，3C佔比17%。

奇鋐4月合併營收51.88億元，年增7.77%，累計前4月合併營收為204.97億元，年增23.11%，陳易成表示，第1季有農曆過年是今年的底部，第2季營收及毛利率將較第1季微幅成長，第3季起會明顯成長，可望是季季好。

在水冷產品部分，奇鋐表示，目前公司在CSP廠採用Nvidia GB系列水冷產品認證已經通過，也是僅有通過的兩家，預計今年第4季正式進入量產，2023年液冷產品佔公司營收比重約2%，今年可望拉升至5%到10%，明年則可望創造倍增的營收。

目前奇鋐大陸與越南廠水冷板(Cold plate)模組產能約115K，若單以Cold plate計算，約當月產420K，CDU月產能約1K，Manifold(分歧管)一年約30K套，奇鋐表示，若在手可能訂單全數拿下，年底前Cold Plate將再擴產50%。

在3D VC方面，奇鋐大陸廠月產能150K，越南廠為250K，奇鋐表示，H系列GPU以3D VC為主，目前越南廠3D VC已進入量產，預估今年3D VC出貨約2M到3M，明年增加至3M到4M。

奇鋐表示，無論是純GPU的H/B系列或GB系列產品都有氣冷及水冷兩種架構，其中純GPU以3D VC為主，GB系列水冷較多，但也有採用風扇，除本身約6到10顆風扇，下方Switch也有風扇跟水冷板，且風扇更難做，不但不會影響毛利率，毛利率還會更好一些。