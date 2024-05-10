中企積極進軍中東 外媒曝這考量成最大關鍵

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英國金融時報今日報導，中國部分企業在海外他國遭到政治審查，再加上國內經濟放緩等因素，目前中國多個大型科技、電商集團正開闢新市場，規劃進軍中東地區國家，主要是沙烏地阿拉伯。

中國電子商務巨頭阿里巴巴目前正積極與沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國的當地公司合作。而騰訊則正計畫在當地拓展雲端科技業務，並投資資料儲存項目。

與此同時，中國快時尚電商Shein去年也在沙烏地阿拉伯舉辦時裝秀及首次真人秀節目，擴大在當地的影響力。

另有消息指出，中國餐飲外送平台美團在沙烏地阿拉伯首都利雅德招聘員工，沙國有望成為美團首次海外擴張的據點。

金融時報分析，中國大型科技、電商公司在中東積極尋求發展，主要是評估到中國這些企業在中東面臨的政治審查會比較少，因為中東是以經濟利益為核心的地區。

另外，中國國內經濟放緩也增加中國企業海外擴張的緊迫性。該報指出，美團的核心本地電子商務利潤率持續下降，股價在過去一年下跌1/5。而阿里巴巴近期收入、騰訊遊戲業務的銷售額也大幅放緩。

雖然沙烏地阿拉伯的科技水準處在初期開發階段，市場規模與中國、美國相比較小，以雲端服務為例，沙國本地市場規模僅約40億美元，中國市場規模為1,000億美元，而美國市場規模則超過2,000億美元。

不過，沙烏地阿拉伯近期開始尋求化石燃料以外的市場增長，開始重視人工智慧等新興產業的投資，今年沙國就成立一個1,000億美元的基金，用於投資新技術。

報導分析，中國對沙烏地阿拉伯的出口僅為進口的一半，若沙國市場獲中國政府青睞，將有助於加深兩國關係，改善貿易關係。