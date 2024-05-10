警察受傷止血帶成救命關鍵 議員盼集體配發推廣

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

警察值勤風險相當高，如何降低傷亡情況？台中市議員黃守達、謝志忠、張玉嬿、王立任10日在警消環衛業務質詢指出，在2022年台南雙警遇襲、去年高雄警察受傷的事件中，止血帶都發揮一定效果，建議警察局應購買止血帶並配置給基層員警，在遇到緊急情況時或許可達到自救互救的效益。 台中市副市長鄭照新表示，止血帶確實有其功用，但要如何推廣是個問題，將與中央討論看是否可在車站或其他公共場所設置。

黃守達、謝志忠、張玉嬿、王立任拿著自行採購的止血帶，在議事堂上示範使用方式，並要求警察局長李文章當場試試看。黃守達說，以一般體重約65公斤的人來說，其體內約有5000CC血液，若失血量超過750CC就可能昏迷，甚至可能危及生命；若是動脈出血常是以噴射狀的情況發生，30秒內就可能因失血過多導致昏迷，若能及時止血可能挽救一條生命。

黃守達舉2022年台南雙警遇襲、去年高雄警察處理糾紛卻受到攻擊的事件說，在這兩起事件中，止血帶都發揮了功用，在高雄員警受到攻擊的事件中，就是因為一起服勤的同仁會使用止血帶且身上配備止血帶，成功挽回一名生命，若基層員警都能取得止血帶、學會使用技能，可在緊急時刻達到自救互救效果。

黃守達強調，高雄市府去年曾做過問卷調查，高達7成的人認為止血帶應列為第一線員警標準配備；止血帶1條價格超過千元，且1條只能使用1次、是消耗品，警察局若能採購配置給員警使用，或是在值勤車輛、派出所等處放置，應可達到一定效果，呼籲市府研議購置並舉辦相關訓練課程，增加員警值勤時的安全保障。

李文章表示，警察身負救人責任，不可能在第一時間先處理自己的傷勢，且員警出勤時身上要穿防彈背心、佩帶槍枝及手套、無線電等，所有裝備重約20公斤，不確定是否還有空間放止血帶，會研議。