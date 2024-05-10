美時首季EPS3.96元 4月營收月增8成

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美時（1795 ）因血癌藥Lenalidomide第一季出口下降，導致單季稅後純益10.36億，年減14％，EPS為3.96元。不過，4月在血癌藥美國和其他市場放量成長中，營收一舉突破20億大關，交出年增2.9％、月增80.5％佳績。

總經理Dr. Petar Vazharov表示，血癌藥今年仍會維持年增趨勢，對全年營運維持正面看法。

美時表示，四月營收大幅成長，主要因血癌藥出貨增加推動，不僅在美國銷售增加，其他市場也放量成長。在亞洲地區，台灣和東南亞市場年成長強勁，主要是由台灣市場的產品Aclasta、Alimta和Cialis等品牌產品的表現帶領，美時積極擴展的新市場，如泰國、越南和菲律賓，也有相當亮眼的表現。

法人表示，美時的血癌藥出口，以季營收來看較正確，其入帳時間點大都落在1、4、7月，今年應該也是維持該模式，而銷售量也會較去年成長，預期今年營收獲利將可持續再創新高。

積極拓展營運版圖的美時，第一季法規團隊已在全球提交了34份藥證申請，獲得了11個市場核准。在英國獲得了Enzalutamide（XtandiR的學名藥）的核准。在東南亞市場，於馬來西亞和菲律賓上市了Vinorebine（NavelbineR的學名藥），並在越南推出了Enzalutamide，這兩者都是這些東南亞國家首次上市的學名藥。

另外，該公司在業務開發也簽署了1份授權合約，且有14個項目在最終談判階段，並積極尋找東南亞市場的機會。

授權部分，美時也與日本領先的製藥公司簽署了2份產品授權協議，包括治療多發性骨髓瘤的藥物Pomalidomide。

除了產品開發外，美時的業務開發團隊持續擴展公司的產品組合，包括505(b)2、NCE、生物相似藥和學名藥。該團隊努力通過品牌收購、擴展產品組合或收購銷售平台來增強美時在東南亞市場的表現。