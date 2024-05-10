《國際產業》中芯法說變「法會」 警告同業競爭激烈、利潤縮水

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】在周五召開的法說會上，中國最大晶圓代工廠中芯國際宣布不配發股利，並對晶片產業競爭日益激烈提出警告，利潤將一步萎縮。

中芯表示，今年第一季IC產業處於復甦階段，客戶端的庫存逐漸改善，「與三個月前相比，我們注意到我們的全球客戶更願意建立庫存」。

該公司在周四（9日）港股盤後發布2024年第一季財報，營收年增近20%，至17.5億美元，遠優於市場預估的16.9億美元。

該公司表示，客戶正在增加庫存，以應對競爭並滿足市場需求，「有些生產線的產能已經接近滿載，所以第一季有些急單我們滿足不了」。

中芯表示，公司透過建構高品質的技術平台來實現長期願景，「這些平台在中國這裡跨越了一到兩個世代」。

面對美國的防堵與制裁，中芯在中國政府力拚國內半導體業自給自足、減少對外依賴的宏圖大業中，佔有至關重要的位置。

不過，中芯第一季淨利較去年同期暴跌近70%。第一季產能利用率為81%，較去年同期的68%大幅攀升，但毛利卻大減21%，毛利率降至13.7%，創下2009年以來新低。

中芯周五在法說會上表示，晶片產業競爭日益激烈，而標準化（commodity）產品的定價基本上跟著市場趨勢走。

中芯預估第二季毛利率可能進一步降至介於9%～11%。

中芯並表示，為了強化競爭力並擴大市佔版圖，公司將優先考慮建立產能和技術研發等方面的投資計畫，「為了確保公司在激烈的市場競爭中保持領先地位，且為了盡可能維護投資人利益，公司計劃不配發2023年度股利」。