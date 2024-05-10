富禾生醫論文發表 有望提升腫瘤治療效果

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富禾生醫專注於免疫系統相關服務的創新研發，目標是希望透過嚴謹的臨床試驗證實其療效，達到免疫細胞療法之落實。近幾年，免疫療法是繼手術、放療、化療與標靶藥物之後，第五種癌症治療的選擇，可分為免疫查核點抑制劑(ICI)及免疫細胞治療。

惟富禾生醫經過與臨床醫學中心的合作，發現一定比例的癌症病人透過ICI治療後，即使初期有療效，後面仍會產生抗藥性。進一步將少數單獨治療有效的病人與多數單獨治療無效的病人進行比較，發現有效病人的免疫細胞其活性及數量皆高於無效病人，亦即多數單獨使用ICI無效的病人，若能合併免疫細胞治療，理論上將可大幅提高療效。

如今，富禾生醫發表最新論文〈免疫查核點治療合併NK-DC細胞治療可增強小鼠模型中腫瘤生長控制能力〉，顯示ICI合併免疫細胞治療具有明顯的加乘效果。在此臨床前期動物實驗中，NKDC細胞治療結合免疫查核點治療可透過增加移動到腫瘤處的樹突細胞、CD4 T細胞、及CD8 T細胞，並增強其腫瘤專一性毒殺能力，達到較單純NKDC細胞治療及免疫查核點治療更強的腫瘤生長控制效果。該研究提供一個腫瘤免疫治療的全新形勢，有機會藉由將冷腫瘤(cold tumor)轉換成熱腫瘤(hot tumor)來改善目前免疫治療的成效。

未來，富禾生醫將進一步自行研發的免疫細胞，如TCRγδ、Phyduxon-T及EBaT8合併ICI藥物，針對固體癌進行全球臨床試驗，以嘉惠更多的癌症病人。