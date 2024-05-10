劉烱德｜台股再攻堅 這些類股持續輪動

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美國昨日公布截至5月4日當周經調整後初領失業金人數為23.1萬人，為自去年8月以來新高並遠超市場預期，進一步顯示就業市場正在降溫；換言之，市場將更放心聯準會今年會有兩次降息的機會。而同日債券拍賣及需求強勁也推動美債殖利率走低，10年期公債殖利率下跌4個基點至4.45％；美股主指除費半小跌0.64％，餘皆收紅，道瓊收漲331點漲幅0.85％標普和那指漲超 0.2％。

台股今日早盤開高走高收盤上漲148.07點 收在20,708.84點，成交量4,343.36億元，收一根價漲量平帶短上影紅實體K線；外資轉買超168.05億元，台指期未平倉淨空單小減至14,869口；投信買超59.77億元，自營商買超6.7億元，合計三大法人買超234.72億元。台積電撐盤、金融及航運助攻，類股輪動快速。

台股第二季已走完一半，雖然加權指數維持高調震盪，但電子多數個股卻持續往下在整理；下半季操作除了持續留意半導體及AI概念個股回檔是否出現止跌反彈機會外，太陽能上游國碩及碩禾今日紛紛強攻漲停，可留意下游模組廠個股走勢，另鴻海下周二法說，期待股價再創波段新高，仍持續看好鴻海／鴻家軍個股表現。

※本資料由華冠投顧分析師劉烱德提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。