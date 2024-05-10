台南率先建「智慧魔鏡」 生成式AI數位學習平台啟用

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台南市政府歷時2年開發建置的「智慧魔鏡」生成式AI數位學習平台，10日由市長黃偉哲與裝扮成「白雪公主」的女學生共同觸控「智慧魔鏡」後，宣布正式上線啟用。黃偉哲也鼓勵學生多加利用學習平台，並強調，人工智慧的時代已經來臨，學校教育應積極協助學生擴大視野、甚至贏在起跑點上。

教育局長鄭新輝指出，此一學習平台命名為「智慧魔鏡」有兩個意涵，其一是生成式AI如同童話故事中的魔鏡，閱讀人類所提供的資料後，就會學習、模仿，產生新樣本，只要提供正確的「咒語」，就可立即獲得如同真人般的互動與決策；其二是鏡子代表「反思」，對學習的反思歷程，向來被認為是產生學習的關鍵力。

鄭新輝還認為，「數位學習力」是「國際學生能力評估計畫（PISA） 2025」 新增的評估指標，透過「智慧魔鏡」生成式AI數位學習平台的智慧診斷與智慧出題等多元功能，引導鼓勵學生與AI互動，進而培養自主學習能力。

黃偉哲也表示，回首ChatGPT生成式AI問世時，國內外一些知名大學嚴禁學生使用它來寫報告，但他認為這是時代潮流，因此指示教育局研發導入教育層面，如今台南市領先全台建置生成式AI數位學習平台，為國中小師生提供易用性、安全性、個別化與互動性的人工智慧數位學習工具。 黃偉哲強調，此一生成式AI數位學習平台專為中小學生設計，透過過濾不當資料、保護網路個資安全及教學模組設計等功能，可引導學生對AI所生成的內容進行反思批判。

10日的上線啟用記者會，啟動儀式別出心裁，由學生裝扮成童話故事「白雪公主」，推出觸控顯示器與網路組裝的科技化「智慧魔鏡」，經黃偉哲輸入咒語後，數位平台正式啟用，11所重點學校校長也到場見證。 此外，AI社群教師還在現場示範綜合領域「人際關係」單元的教學應用，呈現AI導學、自學與共學的教學歷程；新南國小學生亦在平台上示範如何表達自己的想法，從引導提問的過程，看到生成式AI即時回饋與診斷的結果。