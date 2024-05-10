桃市教育局攜手中央大學 推家庭閱讀計劃帶動親子共讀

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桃園市教育局、桃園市立圖書館、國立中央大學、中華明日閱讀協會、桃園市各國小等單位基於閱讀推廣、資源共享之交流精神，於10日共同簽署合作備忘錄，將公立圖書館資源引入校園並結合各方資源，帶動親子共讀風氣，使桃園市成為全國家庭閱讀典範。

教育局表示，此次雙方簽署之備忘錄主要包括透過跨域產官學研合作，促進閱讀成為日常生活與終身學習的核心部分，實現閱讀融入生活，生活充滿閱讀；桃園市教育局指導，桃園市立圖書館推動校園計畫及推廣行銷，桃園市立國小建立軟硬體閱讀環境，鼓勵班級教師推行家庭閱讀；中央大學辦理閱讀師資培育及明日書店紀錄閱讀歷程，幫助學生紀錄閱讀與聊書，評估閱讀表現（AI支持）；中華明日閱讀協會協助辦理明日閱讀周知各項閱讀推廣活動等四項合作內容。

教育局長劉仲成表示，教育部公佈的「112 年全民閱讀力年度報告」中，桃園市在六項指標中表現卓越，特別是在「每人到館次數」從六都中位列第一，顯示出近年來桃園市公共圖書館資源投入及利用效率的顯著提升。先號召30所學校參與，參加者可優先取得桃園市立圖書館各式資源，例如行動書車到校服務、小小館員體驗、兒童劇到校演出或免費鋼彈組裝課程等。期望從校園推動，落實家庭閱讀推廣，使桃園市成為全國家庭閱讀典範，實現閱讀融入生活，生活充滿閱讀之目標。

國立中央大學校長周景揚表示，將推動身教式持續安靜閱讀以家庭閱讀、英語閱讀為主題的實驗計畫及推動三不政策（光說不讀、衝量、常用3C），結合圖書館4月23日推出的閱讀存摺、圖書館podcast等平臺鼓勵學生閱讀、家庭共讀，帶動親子共讀風氣，從國小出發，進而擴大到國、高中生。