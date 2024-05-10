站上2,300點！SCFI運價大漲18.82％ 航商6月再喊漲

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控艙開始引發缺櫃搶艙現象，搭上貨量逐漸回溫，5月1日航商喊漲成功且首次漲足，上海運價指數SCFI今（10）日最新報價上漲365.16點至2,305.79點，大漲18.82％，不僅連續五週上漲，歐美主要航線漲幅皆逾2成。

貨代業者透露，航商持續控艙，在中國五一長假期間減併班，目前艙位已滿到5月底，許多趕時間的急貨加價數百美元上船。隨著歐美補庫存，甚或擔憂紅海危機延長，繞航延誤船期，貨主補庫力道有感增加，航商已通知15日美國線40呎櫃再漲1,000美元，歐洲線再漲1,500～2,000美元。

接下來，航商已通知貨代業者6月1日美國線運價再漲1,000美元，外加約600美元旺季附加費，歐洲線傳出將狠漲2,000美元的天價，把握時機瘋狂漲價。

SCFI今日報價，上海到歐洲線每20呎櫃運價2,869美元，上漲569美元、週漲24.74％；到地中海每20呎櫃3,915美元，上漲680美元、周漲21.02％。

上海到美西每40呎櫃運價4,393美元，上漲791美元、周漲21.96％；到美東每40呎櫃運價5,562美元，上漲901美元、周漲19.33％；到南美線（桑托斯）每20呎櫃運價5,461美元，上漲833美元、周漲18.13％。