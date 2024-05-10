文化大學資傳系畢業成果展即將開展

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中國文化大學資訊傳播學系畢業成果展print(“ENTER”)將於17日至19日在松山文創園區3號倉庫隆重舉行。本次展覽集結學生們四年來的學習成果，展示出資傳學子在跨媒體互動應用、新媒體設計製作、跨平台整合行銷等領域的卓越表現。

成果展概念以「print（打印）」、「ENTER（輸入）」與蘊含框架意義的「（" "）」出發，象徵著當新的科技內容不斷產生，人們可以選擇跳脫現有框架，創造出獨特新貌，或是保留現有的狀態，待在舒適圈。當然也可以將這些不同的元素相互融合，ENTER進入一個更加豐富多樣的跨域新時代。

今年展覽特別設計了吉祥物安特，安特以一個鍵盤為原型，並增加淘氣的特質。讓安特陪伴著觀眾一同探索展覽，讓觀展經驗充滿趣味。畢業展主題曲「就算忘記」則由本系系友黃學鈞所屬樂團悖論式-Balance，以本屆展覽主題發想，譜出一段「撰寫自己的人生、跳脫框架的束縛、追求與科技共存」的屬於每個大四參展同學不一樣的未來。

展覽作品共計21組，學生從生活觀察、以日常發想，將資訊、數位內容、傳播做連結，包含：「對應使用者興趣進行個人化推薦的創意市集 Market Duck App」、「透過AIOT技術即時監測救護車內部設備，簡化盤點流程 E-mergency App」、「條列提醒推播，讓新手飼主立刻上手的 Happy Tails App」、「推廣惜食減塑、斷捨離，實現綠色生活的影音網站」與「宣導領養代替購買的互動電子書流浪星球」等，主題多元，寓教於樂。

跨媒體互動應用組別的PaCha趴車 APP，是一款透過人工智慧為使用者推薦最合適的停車場。圖／文化資傳系提供

跨媒體互動應用組別的PaCha趴車 APP，是一款透過人工智慧為使用者推薦最合適的停車場，以節省了駕駛的等候時間。更結合及時導航與智慧管家功能，提供全方位的用車資訊，成功解決都會區臨時停車位不足問題。在指導教授李亦君老師的鼓勵下，「PaCha趴車」在2023資訊應用服務創新競賽臺北生活好便利創新應用組榮獲第三名後，更以本APP勇闖中國，榮獲津台青年技能競賽APP一等獎，為本屆畢業展更添色彩。

展覽現場將設有多樣精彩的作品展示，包括影音串流短片、RWD網頁、形象設計與文創商品等。開幕式更首次邀請來自日商優必達的AI VTuber Ubi-chan優必醬一起加入，由她擔任主持人協助展場導覽，融合線上與線下的傳播科技。喜愛資訊科技與關心傳播媒體產業的朋友，邀請您同來體驗資訊傳播科技在數位時代的嶄新魅力。