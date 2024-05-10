市場缺題材帶動 新台幣本周小貶3.7分、周線又翻黑

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本周市場消息面多空雜陳，且缺乏題材帶動，匯市呈現一片祥和觀望氛圍，為下周美國通膨數據公布做準備，盤中交投偏淡，新台幣陷入狹幅區間盤整，大致不脫離32.3～32.5元區間內，本周累計小貶3.7分或0.11％，周線好不容易終止連七黑後、再度由紅翻黑。

匯銀主管指出，美國勞動力市場出現降溫跡象，新台幣10日開盤短暫升值，但匯價來到32.4元下方後美元買盤出籠，包括進口商、投信及外資三方勢力匯流，新台幣一度觸及32.5元整數；匯價跌至此價位出口商也不讓了，「早已掛單在等」，加上外資轉匯入，匯價由黑翻紅，終場收在32.413元、升4.7分，總成交量略升為16.39億美元。

根據央行統計，今年以來累計19周中，新台幣僅有4周收紅，其餘15周均收黑；僅3月9日當周升0.53％、2月3日當周升0.2％、1月27日當周則升0.43％，以及上周升0.57％。不過，本周雖小幅回落，5月以來新台幣仍升值1.29角，後續還有520就職行情，股市走揚可望支撐新台幣匯價，5月月線有機會收紅。

匯銀主管指出，本周是數據空窗期，市場沒什麼揣測，也沒什麼交易量，每日大致都在15億美元上下，主要就先聽美國聯準會官員談話內容，靜靜等候下週美國消費者物價指數（CPI）公布，預計在數據公佈前，美元應不會輕易示弱，而數據公布後，預計匯市也會稍微震盪一點。

外匯交易員認為，近期確實無題材發揮，新台幣在32.3～32.5元區間會盤整一段時間，上不去也下不來；短線除關注CPI議題，後續也可看520總統就職，是否出現一波資金行情，若台股有感上漲，不排除帶動外資匯入。

但交易員強調，新台幣及主要亞幣能否反彈，關鍵還是日圓表現，預計沒降息前，日圓應會在區間偏弱位置盤整，下半年美國啟動降息後，整體亞幣才會出現升值動能。

根據央行統計，主要亞幣10日大致回升，星幣升0.24％、新台幣及韓元各升0.15％、日圓升0.1％、人民幣升0.01％。