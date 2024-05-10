華立4月營收達65.5億元 同期新高

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高科技材料設備供應商華立（3010）4月合併營收65.5億元、年增29.1％、月增15.1％，創歷史同期最高記錄，累計營收238.0億元、年增22.4％。

AI需求爆發，華立主力客戶先進封裝CoWoS產能供不應求，預計在今年擴充兩倍的CoWoS產能，但仍無法滿足AI客戶的半導體需求，未來在CoWoS產能逐步開出下，華立封裝材料的營收將逐季攀升。

大客戶從年初以來對半導體的市況樂觀積極投片，推升華立在先進製程相關產品的使用量，不論是光阻液、研磨液及溼式化學品的業績表現都高於預期。

華立看好電子級氣體未來的發展，在特殊氣體布局多年，也將跨入大宗氣體的分裝與銷售業務，選在屏南產業園區打造全台首座氖氣提純工廠，第四季即能進入試量產階段，在AI風潮及半導體擴產的帶動下，氣體業績將持續正向成長。

華立引進銷售的IC載板高解析度乾膜受惠於AI、高速運算、汽車及伺服器的晶片訂單業績穩中透堅，加上今年以來比特幣大幅上漲，客戶接到虛擬貸幣ASIC晶片的急單，也為乾膜的營收增添動力。

華立的高解析度乾膜順勢切入低軌道衛星的基地台訊號接收板，客戶端已接獲全球知名低軌衛星龍頭大量訂單，第二季對乾膜的需求量將明顯上升，未來發展到6G時代，低軌衛星的建置數量可望取代地面上的基地台，將助攻乾膜的業績更上一層樓。