六角首季EPS 1.23元 下半年續拓點展店、品牌再造

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連鎖餐飲集團六角（2732）因「Chatime日出茶太」品牌再造，進入美國市場的前期費用與王座擴張展店等增加營業費用，第一季合併營收9.7億元、年減2.8％，稅後純益5,597萬元，每股稅後純益（EPS）1.23元。

展望後市，六角「Chatime日出茶太」在全球多國已建立超越百店的經濟規模並站穩東協市場，下半年將瞄準菲律賓與澳洲市場，以示範店推進「Chatime日出茶太」品牌再造，旨在增加同店銷售，並持續積極擴張北美及歐洲市場，並插旗印度、土耳其等新市場，亦在東南亞市場持續推進2～3線城市持續展店，以期美國及新興市場提高市場滲透率，增加營收來源與優化營收結構，維持營運穩健向上。

六角第一季合併營收維持近年同期接近10億元水平，營收動能為台灣「Chatime日出茶太」進行品牌再造，透過明亮活潑的店裝、品項結構改變與增加新品項，活絡品牌刺激消費，帶動門市訂單數與平均消費額成長，目前已改裝及全新開幕的門市已佔台灣直營門市約3成，加上王座國際穩健展店策略，營收結構優化，繳出第一季稅後純益5,597萬元，EPS 1.23元。

因集團餐飲直營店貢獻，「Chatime日出茶太」品牌再造，創造差異化競爭優勢，並拉升同店銷售成長，得第一季毛利率49％，較去年同期成長2個百分點，惟「Chatime日出茶太」品牌再造、進入美國市場的前期費用與王座擴張展店等增加的營業費用，整體仍得稅後淨利率6％。

六角作為全球手搖茶飲行業的先進者，面對產業快速變化與行業競爭激烈，「Chatime日出茶太」去年啟動品牌再造，優先從台灣直營店進行門市改裝，並將品項結構改變，提高水果茶銷售比例與增加冰淇淋新品項，繳出台灣「Chatime日出茶太」第一季來店人數年增14％、同店銷售年增16％的亮眼成績。