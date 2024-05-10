《日股》財報助攻+華爾街激勵 日經小彈0.41%

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】受到正面財報表現和華爾街上漲提振，東京股市周五反彈，但漲勢受到獲利了結的抑制。

周五日經225指數收盤上揚155.13點或0.41%，為38229.11點。東證一部指數漲14.75點或0.54%，為2728.21點。

在美國4月就業成長低於預期之後，市場再次押注聯準會的降息，並在本周激勵了投資人信心。

日本當地企業的穩健獲利表現，也提振了日經指數。

IG的市場分析師Tony Sycamore說：「在我看來，我們確實進入了一個盤整期」。他補充說：「對我來說，趨勢的方向是走高的，但是就未來三到四個月而言，我會更加謹慎一些」。

今年以來，日經指數一度創下41087.75點的歷史高位，但在四月出現回落，下跌4.99%，創下自2022年12月以來，最大單月跌幅。

在個股表現中，企業財務報告在很大程度上決定了本季度的贏家和輸家。

遊戲公司表現突出。科樂美(Konami)升9.3%，萬代南夢宮(Bandai Namco)和任天堂也分別上漲5.6%和3.3%。

空調製造商大金工業大漲8.2%，報2萬4685日圓。

Screen控股下跌12.2%，表現墊底。松下控股下跌4.7%，主要因為該公司能源部門未能達到年度營業利益目標。