入住台南晶英就送免預約奇美展門票與限量悠遊卡

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台灣史上最高規格西洋畫展來了！奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》，帶來超過五十件西洋藝術巨擘的偉大真跡，即日起展出四個月，門票開放購買即造成網路旋風，看好可觀的觀展人潮，台南晶英推出「晶奇再續」三天兩夜住房專案，贈送房客特展免預約門票，前一百組訂房者再贈印有精緻畫作的紀念悠遊卡，兩人成行每人5,499元起，即日起至6月30日前在官網訂房加購飯店高鐵聯票，再享車票7折起優惠，這次看展只要買車票，捶心錯過下次就得買機票去英國才看得到了。

位於倫敦的世界級美術館「英國國家藝廊」成立於1824年，館內收藏的藝術經典名畫橫跨七個世紀，對英國文化資產貢獻有著舉足輕重的地位，《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》亞洲巡迴站從上海、首爾、香港、最終站來到台南，而擁有頂級展廳與豐富國際級策展經驗的奇美博物館成為唯一合作場館，這次精選包含拉斐爾、高更、莫內、梵谷等共52件大師重磅鉅作，以文藝復興、巴洛克繪畫、壯遊風潮到印象派等四大主題構成西洋繪畫史縮影，展覽裡能親眼目睹教科書上貨真價實的筆跡，對藝文同好來說是夢寐以求的奇蹟時刻。

台南晶英酒店為與奇美博物館共襄盛舉，推出「晶奇再續」雙人住房專案，內含特展免預約門票(週三不適用)，不需趕在特定時間，旅遊期間隨時隨地都可以進入參觀，除了加碼單日自助式早餐與貴賓廊Happy Hour禮遇外，前一百組房客每房再贈兩張特展限量發行悠遊卡，共有梵谷〈長草地與蝴蝶〉、拉斐爾〈聖母子與施洗者約翰〉、高更〈窗前的果盆和啤酒杯〉、馬內〈音樂咖啡廳一角〉、卡拉瓦喬〈被蜥蜴咬傷的男孩〉、林布蘭〈六十三歲自畫像〉等六種款式隨機贈送。

旅客另可選擇「晶奇饗宴」連泊專案，第一晚入住台南晶英22坪府城套房、第二晚搭乘免費接駁專車，入住距離博物館只要5分鐘的捷絲旅台南虎山館，再免費升等入住禾雅套房，走出戶外大露臺即可將奇美博物館的浪漫景致盡收眼底，專案還包含奇美博物館特展門票與十鼓文創園區門票，知性與趣味的豐富行程全都包，兩人成行含早餐13,999元起。

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台南晶英酒店

訂房專線：06-390-3000

地址：台南市中西區和意路1號