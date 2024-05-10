智冠4月營收5.49億元 年增4.89％

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智冠科技（5478）公布2024年4月營收為5.49億元，月減15％、年增4.89％，累計1～4月合併營收為22.69億元，年增4％。

智冠表示，4月營收月減15％，主係上月受到遊戲與代收付產業年節活動之延續效益影響，而4月於遊戲改版、行銷廣告需求方面相對回歸穩健。

展望5月，智冠MyCard數位點數展開為期一個月的「寵粉祭」，提供百萬點數，除新會員外，邀請好友成為會員亦能領取抽獎券，最高可贏得5,000點及iPad Pro。此外，完成儲值指定面額、線上購物、會員扣點等八項活動，更有機會獲得萬點點數、現金抵用券與Apple系列商品。

另一方面，智冠子公司在5月份紛紛祭出活動。旗下研發子公司中華網龍旗下自有產品，如「吞食天地M2.0」將應景推動「勞動節多勞多得」、「母親節系列活動」、「軍團支援戰」三大亮點。「吞食天地2：誕生Reborn」延續玩家喜愛的「落櫻散華抄」深度聯動。而「天子傳奇S」與「戀愛盒子M」迎來上市紀念日，推出主題任務。另一個營運子公司遊戲新幹線旗下最新武俠端遊「天龍八部Online宗師版」將祭出稀有道具與超值大獎按摩椅等好禮。長青線上遊戲「信長之野望Online」將有三位全新副本與英傑的召喚鈴。