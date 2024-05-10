國科會通過科學園區5投資案 總額逾5億元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國科會10日召開科學園區審議會第16次會議，會中通過五件投資案，投資總額計新台幣5.76億元，包括生物技術的喬協生醫股份有限公司、勵瑞科技股份有限公司；通訊的優達科技股份有限公司新竹分公司；精密機械的皓準科技股份有限公司等；此外尚有三件增資案，合計增資約10.41億元。

國科會說明，喬協生醫設立於新竹科學園區的生醫園區，投資金額0.7億元，主要從事3D培養支架微載體技術及其再生醫學衍生物應用開發包括：細胞培養微球、胞外體富集微球、微球植入物。

國科會說，該案為台灣科技大學技術團隊藉由自有材料特性掌握關鍵製程的專利下，推出創新性3D微載體並予商品化，可讓細胞生產製造商在生產細胞的過程中，避免過度酵素使用，大幅降低細胞回收時的成本，提高生產效率與細胞回收率，產品極具創新性及市場競爭力。

國科會提到，細胞治療為新一代治療技術，微載體為細胞治療價值鏈當中的關鍵材料，該案公司進駐科學園區生產3D細胞微載體，將可解決目前細胞生產上對於微載體的需求，補足我國再生醫療產業鏈上微載體的市場缺口，有助於我國發展再生醫療產業。

勵瑞科技同樣設立於新竹科學園區的生醫園區，投資金額0.7億元，主要產品為乳房專用磁振造影系統及相關零組件，包括譜儀、射頻線圈、磁振造影系統、半自動光學檢測應用平台。

國科會說，該案產品相較於傳統的乳房X光及超音波篩檢精準度較高，對於早期原位癌及乳房鈣化點的偵測更為精確，未來將有機會成為乳癌早期篩檢的主流檢驗項目，深具發展潛力。

國科會表示，目前我國並無製造乳房專用磁振造影掃描設備製造商，該案產品對於我國乳癌早期診斷器材的開發，具有顯著的創新性和應用價值，若能在台灣建立相關技術及供應鏈，將可訓練MRI領域之專業工程人員，促進本國科學技術人員的發展，並對國家經濟建設產生重大助益。

優達科技也設立於新竹科學園區之新竹園區。國科會表示，投資金額0.26億元，主要產品為電信級網路封包傳輸設備，係屬通訊產業電信傳輸設備（主要為局端設備）開發。

國科會說明，為順應網通設備白牌化趨勢，該案公司於2018年轉型為5G and B5G開放式架構解決方案供應商，專注服務國際Tier 1電信運營商和數據中心客戶；2019年成功開發蜂巢基地台回傳路由器DCSG成為美國電信運營商AT＆T指定供應商，並以DCSG為基礎，往核心網路延伸開發出端到端（End-to-End）產品；2022年完成各電信網路端點所需封包交換系統產品布局。

當公司入區後，將持續深化開放式電信設備關鍵技術，於各個網路端點提供多元選擇，滿足不同電信營運需求，帶動園區網通產業發展。

至於皓準科技，設立於中部科學園區的台中園區，國科會指出，投資金額0.6億元，主要產品為自行車零組件及PCD鑽石刀具。皓準科技由經濟部科研成果價值創造計畫－高值化刀具製造與系統開發計畫的技術團隊成立，利用四項以上專利技術及學術理論之研究方法，打造客製化非圓形自行車鏈盤及鑽石刀具，其中又以客製化鏈盤系列產品，連續兩年（2023～2024年）代表台灣參加美國國際消費性電子展（簡稱CES展）。

國科會說，該案進駐園區後，將致力於開發高值化產品，促進工具機產業的市場競爭力；並持續向國際展示能量，刷新臺灣自行車新創科技的新里程。另公司配合航太與工具機產業之刀具使用需求，客製化開發製造高值化國造刀具，將提升工具機切削技術發展，使該產業不受制於國外品牌刀具售價與庫存壓力，促進國防與半導體等關鍵設備產業國產化及升級。