跟上全球TNFD趨勢 2024生物多樣性台灣行動論壇523登場

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生物多樣性議題即將席捲企業界！因應2023年發佈的自然相關財務揭露（TNFD）、全球報告倡議組織（GRI）發布最新GRI 101版本，重點皆聚焦在生物多樣性議題，企業該如何從中找到解方成為重要關鍵。有鑒於此，優樂地永續服務股份有限公司攜手恆好玩永續行動及環境友善種子舉辦「從氣候變遷調適到企業生態綠網創新解方」2024台灣生物多樣性行動論壇，以官、學、第三方協會與中心三種角度與大家分享與建議企業可以如何實踐，論壇將於5/23登場，即日起開放免費報名，額滿將提前截止!

2024台灣生物多樣性行動論壇帶你掌握先機 三大面向剖析企業未來永續焦點

全球企業永續的必修生物多樣性課題已在台灣發酵！2023年第一個針對自然相關問題的綜合風險管理和披露框架以自然相關財務揭露（TNFD）登場，有別於氣候相關財務揭露（TCFD）注重在與溫室氣體減量議題，TNFD更關注以自然環境為主延伸議題，目前根據TNFD官方數據統計台灣企業已有18家完成資訊接露，超越德國、瑞士等國，與美國並列世界第四!

523國際生物多樣性日，優樂地永續服務股份有限公司攜手恆好玩永續行動及環境友善種子舉辦「從氣候變遷調適到企業生態綠網創新解方」2024台灣生物多樣性行動論壇，邀請官、學、第三方協會與中心講者，包括財團法人台灣永續能源研究基金會、農業部林業及自然保育署、國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處、中華民國企業永續發展協會、屏東科技大學森林系等單位，以三種角度與大家分享與建議企業可以如何實踐。

恆好玩永續行動將公開台灣棲地方案年報 提供企業解決生物多樣性課題的解方

2024台灣生物多樣性行動論壇不僅剖析國際趨勢，恆好玩永續行動也將提出解決企業生物多樣性急迫性的行動解方。恆好玩永續行動一直以來致力於永續傳播領域，期盼為企業界需要更多永續正向效應，23日將推出首本台灣棲地方案年報，內容彙整台灣超過20個生物多樣性方案，包括林業署藍鵲茶計畫、蝴蝶保育協會賞蝶計畫、荒野保護協會水水筏子溪企業淨溪、里德社區發展協會溪仔口生態保護區環教解說等。

2024年台灣生物多樣性行動論壇已開放報名，歡迎企業界踴躍參與，當日恆好玩台灣棲地方案年報將於會中以線上手冊形式發行，提供有興趣企業免費索取!名額有限，欲參與論壇者敬請把握機會報名。更多相關訊息請至活動網站（https://www.haofun.tw/view/event/haofunfourm/2024biodiversity/）報名。