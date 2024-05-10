《國際產業》鴻海Q1獲利將攤牌 市場喊：大喜！

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】全球最大電子產品代工廠鴻海（2317）下周二將發布第一季財報，根據LSEG所做的預測調查，受惠於AI伺服器的強勁需求以及去年同期的比較基期較低，鴻海第一季獲利可望暴增1倍以上。

鴻海上個月宣布第一季營收年減10%，但仍對2024年全抱持樂觀看法。

根據LSEG所做的調查，15名受訪分析師預期鴻海第一季淨利為293億元（約9.046億美元），年增129%，為連續第三個季度實現獲利成長。去年第一季，鴻海因提列與夏普相關減記高達173億元，導致獲利大減。

Mega International Investment Service副總裁Allen Huang表示，鴻海顯然非常努力拓展AI伺服器事業，其目標客群包括惠普和戴爾。

凱基證券分析師出具報告指出，他們認為鴻海今年的營收表現已經在第一季觸底，AI雲端伺服器銷售將繼續迎來巨大的需求。至於2025年，我們預期雲端事業仍將是推動鴻海營收與獲利主要的成長引擎。

鴻海4月營收創下歷來同期新高，並看好第二季營收將較去年同期成長，突顯出該公司的前景仍然樂觀。

在AI題材帶動下，鴻海今年來股價已經飆漲逾60%，遠優於台股大盤漲15%。