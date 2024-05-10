鹿鳴坊文創莊明惠 台中佛聖像 財神 唐卡藝展

來自不丹喇嘛藝術家白馬(Pema Rinzin)，伏藏松樹(唐卡)藝術手繪20件作品珍寶，日前(7日)起，在台中市臺灣大道二段186號「鹿鳴坊文創藝術中心」盛大展出，該藝展活動自7日起，至6月7日止。現場有專人解說導覽，歡迎踴躍預約參觀。

鹿鳴坊文創藝術中心執行長莊明惠 辦唐卡藝術展,藉以提升傳遞藏傳佛教與人文藝術身心靈平衡。圖/嚴強國提供

據鹿鳴坊文創藝術中心執行長莊明惠表示，以長久的宗教文化發展而言，藏傳佛教與唐卡均有著人文信仰密不可分的關係，在悠久的宗教文化發展過程中，「唐卡」在宗教與藝術及信仰禮佛關連性，是與人文虔誠信仰具有不可替代的重要性，亦也啟發了不同的畫派創作宗教藝術風格及書聖莊嚴之作品，自97年唐卡(松樹)已被中國列為國家級非物質文化遺產，致間接開啟了民間及企業對唐卡的藝術與信仰文化的認知，開始收藏唐卡藝術的典藏價值。

執行長莊明惠說，鹿鳴坊文創藝術中心展出之不丹喇嘛藝術家白馬(Pema Rinzin)大師，伏藏唐卡珍寶作品系列有；佛聖像-釋迦牟尼佛(藥師佛/蓮花大士/長壽佛/地藏王菩薩)、黃財神唐卡、四臂觀音唐卡、綠度母唐卡、及壇城唐卡(蓮花/觀音/金鋼杵/黃財神等)。

尤以，近年來唐卡愈受重視的原因，是唐卡在造型、構圖及形與像上，能完美的傳達出藏族文化中獨具特色的繪畫藝術呈現，在虔誠畫師的專注下用鮮明亮麗的色彩描繪出神聖的佛韻所傳達情境世界，尤以顏料的選擇上，包括；金箔、銀箔、珍珠、瑪瑙、珊瑚與松石等，諦造展現出璀璨華麗的唐卡精緻殊勝作品。尤以，唐卡中的佛像服飾繪作色澤啟始構成是以；赤、黑、白、黃、青五大色澤，亦謂；火、風、水、地、空五大要素對應宇宙，再歷經長期演進發展藉逕其他地區用色風格特點，而改變不再是起初的五大基礎色澤，致漸進發展成現況體系；增加了；紅、黃、黑、白、藍、綠、紫、青、金色等或混色。藏傳佛教文物中之唐卡的藝術水平地位，向來是居於領導地位，期待歡迎有興趣的民眾不妨親至；台中『鹿鳴坊文創藝術中心』，親身感受千載難逢，所為您邀請到來自不丹的喇嘛藝術家Pema Rinzin(白馬)大師，分享他30年來所創作唐卡珍品與靈動作品。預約服務專線：0988-284857(莊小姐)、0976-006622(楊小姐)