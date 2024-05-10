關渡新橋擬開闢匝道直通台64 新北工務局預計年底確認

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新北市工務局規畫關渡新橋中，對於是否開闢匝道直通台64，緩解當地平面交通車流，新北市工務局說因為當地交通繁忙，目前正針對淡水左右岸交通整體審慎評估中，預計年底可以有雛型確認是否有需要開闢匝道。

行政院前院長蘇貞昌2022年到新北市淡水區視察，承諾規畫關渡新橋分流現在車潮，並承諾相關經費中央全額補助，後續交由新北市工務局規畫中。

民進黨籍新北市議員鄭宇恩今（10）日在議會質詢，指出蘇貞昌提出方案近兩年，欲了解進度如何。工務局長祝惠美說，為考量淡水左右岸平衡，加上未來還有淡北道路通行，工務局正在針對整體評估中。

至於具體動線是否接受當地立法委員林淑芬所建議，增闢觀音山隧道直接接通匝道到台64，鄭宇恩說，五股端道路服務水準已經很差，若再引進車流，對道路來說是負擔；祝惠美回應這也是評估要件之一，後續淡江大橋通車後對於交通分派也是關注的點，目前正搜集資料評估中，希望年底有機會規畫雛形出來。

工務局補充，目前關渡新橋已啟動可行性策略評估作業，就淡水河兩岸道路系統交通量及運輸系統進行分析預測，以進一步評估關渡新橋銜接左右岸路廊及台64線之可行性 及分流策略，俾完善淡水河兩岸交通路網分流動線，持續就目標年路網銜接效益進行檢討確認，並尚在蒐整有關單位意見。