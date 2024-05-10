美術館兒童藝術教育國際論壇登場 開啟兒童策展多面向

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桃園市兒童美術館於2024年4月開館試營運，作為以兒童為目標觀眾的美術館，將以「為兒童策展」為主題舉辦國際論壇，期盼藉由各方交流，理解美術館兒童展示的新興概念與方法實踐，開啟兒童策展更多樣的面向與可能路徑。

桃園市兒童美術館以八德館為基地到青埔館正式啟用，6年來累積了豐富的兒童展覽經驗，青埔館開館展更進一步試著在策展方法中納入新興的兒童博物館學理念，將在地觀點納入藝術家創作，企圖涵納與在地兒童的共創成果，讓兒童之於美術館不再只是被動的觀看者，更成為展覽策劃與教育活動中積極的參與者與合作者。

兒美館表示，為呼應此概念「為兒童策展－2024美術館兒童藝術教育國際論壇」邀請國立台北藝術大學吳岱融教授擔任客座策劃人。在國際講者的規畫上，邀請來自加拿大的兒童博物館學領域重要學者Dr. Monica Eileen Patterson，以及日本建築師手塚貴晴和手塚由比，他們以日本富士幼兒園和Play！Park案例廣為人知，對於空間如何順應兒童發展、啟動孩子學習有精闢見解。同時也邀請到美國的美術館教育學者Dr. Dana Carlisle Kletchka進行預錄發表，以她長年的美術館現場經驗與觀察研究，綜整給予兒童策展實務工作的建議。

兒美館說，此次論壇涵蓋四項議題，包括「從美術館現場看兒童策展」、「兒童策展的在地多元實踐」、「從為兒童策展到兒童策展」、「成形中的兒童策展方法學」。另有兩場沙發座談探討「為兒童策展的跨領域經驗」以及「美術館空間作為隱形教師」，邀集國內相關專業領域實務工作者共12位，從策展人、參展藝術家、兒童教育工作者、劇場專業、業界專長等不同角度切入，交流關於兒童展覽的理念與實踐。

兒美館說，論壇日期為5月30日至5月31日，地點於桃園市兒童美術館國際演講廳，國外講者為Dr. Monica Eileen Patterson、手塚貴晴先生、手塚由比女士、Dr. Dana Carlisle Kletchka，國內講者則是王宗欣、王德瑜、周郁齡、胡忻儀、陳保文、郭姿瑩、黃榮智、齊簡、楊清雯、廖建忠、鄭嘉音、賴志婷。