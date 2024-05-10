展店＋新零售樣態助攻！統一超4月營收268.22億登同期新高

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統一超商（2912）10日公布4月合併營收達268.22億元，較去年同期增加7.8％，創同期新高水位。除受惠台灣7-ELEVEN持續穩健展店，包括新世代複合商場「Par K＊ Avenue」與首創「X-STORE 微型商店」等帶動動能外，轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、康是美、統一速達黑貓宅急便與星巴克等亦表現亮眼，有效挹注整體營收成長。

台灣7-ELEVEN近期藉由線上線下多元服務渠道，聚焦鮮食、咖啡、霜淇淋、思樂冰、冰飲品、預購等話題商品開發與推廣，更整合集團資源展現未來新零售樣態，包括陸續開出新世代複合商場「Par K＊ Avenue」，首創「X-STORE 微型商店」等多元店型，持續提供更好及優化的生活消費體驗。

目前台灣7-ELEVEN深耕逾1,700萬會員的OPENPOINT生態圈，藉由會員日點數10倍送、清明連假滿額立折、點數超值加價購話題新品等生活體驗活動，更串連i預購、i划算、OPEN NOW等數位服務渠道推動會員便利、優質服務，持續帶動會員交易金額創歷史同期新高、成長超過1成以上。

緊接著鮮食銷售旺季，透過聚焦換季輕食、跨界聯名、支持在地等做法，走入超過1,700個社區商圈、深度經營在地美味，以現蒸、現煮、現烤多元美食滿足日常需求；自有品牌「星級饗宴」則跨海聯名日本和倉溫泉「加賀屋」推出新品，攜手農業部開發使用在地食材、價格親民的「幸福餐盒」等帶動相關類別業績成長超過1成。

5月因應母親節超前整合預購、i預購、iOPEN Mall推出相關主題活動、滿額回饋、滿額免運等服務，可望帶動相關類別業績成長近1成。