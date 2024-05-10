臺中市紅十字會舉辦「五月馨香送溫情」 為清寒更生人送暖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

本周日就是一年一度的母親節，臺中市紅十字會今年特別將國際紅十字日與母親節結合慶祝，舉辦「五月馨香送溫情」母親節關懷清寒更生人活動，聯合多家企業募捐各項物資作為母親節愛心禮盒，為獨自負擔家計且具母親身分的更生人，以及父代母職的更生人單親家庭送上關懷，讓他們也能感受母親節氣氛及社會溫暖。

每年的5月8日是國際紅十字日，也是國際紅十字會創辦人亨利杜南的生日。因此，每年到5月8日這一天，世界各國的紅十字會透過不同形式的行動與服務彰顯紅十字跨越種族、宗教及政治的人道關懷精神。

臺中市紅十字會從1965年成立至今近60年的時間，堅守紅十字會「博愛、人道、志願服務」的宗旨，秉持「有苦難的地方就有紅十字會，有紅十字會的地方就有希望」的信念，推廣辦理各項急救防災業務，關懷弱勢及高齡化社會等多元問題，逐步發展出全台第一個實體食物銀行；提供急難救助；長期照顧服務；家庭照顧者支持服務；社區據點服務；銀髮專屬元際健身房及身心障礙小型作業所等多項社會服務。

今年，臺中市紅十字會特別將國際紅十字日及母親節結合慶祝，愛心食物銀行響應台中更保及台中地檢署號召，特別於母親節前夕合作辦理「五月馨香送溫情」母親節關懷清寒更生人活動；而臺中市紅十字會附設身心障礙者小型作業所「恩典小站」，今年也第一次推出母親節「愛在馨甜」禮盒，透過本會身心障礙學員的雙手，向勞苦功高的母親，以及為了愛而代母職的至親們獻上感謝 !

不僅如此，由於今年的母親節與國際護理師節同一天，來自台中海線恩典小站的智青學員們，有感於護理師們如母親般辛苦奉獻，特別親手包裝了上百隻康乃馨，在教保員及社工的帶領下，搭乘公車到澄清醫院及童綜合醫院對勞苦功高的護理師們，送上最誠摯的祝福與感謝。當智青學員拿著康乃馨穿梭在各個診間獻上感謝時，也是將紅十字會的精神「博愛、人道、志願服務」散播出去。

臺中市紅十字會長郭慈安表示，將繼續紅十字會的使命，期待在各項社會服務中實現自我，協助社會各階層民眾及弱勢團體共榮共好，同時也承諾將持續努力往臺中市紅十字會的願景前進，成為自救、救人的專業教育訓練組織，期待觸及更多元的人群，將人道關懷送至各個需要照顧的角落，並以志願服務之精神帶領大眾發揮慈善助人之心，而這正是紅十字象徵的光與熱！